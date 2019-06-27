損失300億美元是小事！　任正非：美國制裁對我們不會產生太大影響

▲任正非日前接受美國財經媒體CNBC採訪。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

華為創始人任正非19日接受美國財經媒體CNBC採訪。被問到華為收入將減少300億美元時，他表示，這數目對公司來說是小事，今年的收入甚至會超過1000億美元，「美國的制裁對我們不會產生太大的影響」。

華為25日在心聲社區發布訪談內。任正非認為，300億美元是很小的一件事，「我們主要是砍掉一些邊緣化產品，所以美國的禁令不會產生太大影響。」他指出，公司的業務原本預計今年會達到1350億美元的規模收入，但可能會下滑到1000億美元左右，雖然與2018年持平，但利潤還是有提升，而且成長速度比想像中的還要快，「我認為發生這現象，說明應該加大對戰略的投入。」

▲華為手機在國際上的出貨量下降了40%。（圖／CFP）

據了解，華為在5月時被美國列入出口貿易黑名單，如今已過了一個多月，任正非日前也證實，該公司所出產的智慧手機在國際上的出貨量確實受到影響，最差的情況是下降了40%。不過，他表示，現在在海外下降的幅度已小於20%，而且正在迅速回升中，因此綜合來看，整個終端業務全年下降不會那麼大。

此外，對於華為與Google的關係，任正非說，基於利益考量，「我們和Google永遠都是站在同一條陣線上，如果不裝載Google系統，未來Google可能就會失去7、8億用戶，這個損失是很大的，所以我們不會隨意的替換Google的系統；但如果非得走到這一步，我們也有自己的系統可以替代，會恢復增長的。」