「躲川普禁令」繼續賣零件給華為！　科技業：海外生產就不算美國製造

▲美國多家科技業仍繼續出售零件給華為。（圖／路透社）

實習記者黃可昀／綜合報導

川普不久前已對中國電信巨頭華為實施禁令，如今卻傳出，有美國科技業私下仍繼續出貨給華為。消息人士透露，這些企業利用禁令漏洞賣「海外生產的零件組」給華為，由於生產地是在國外，所以並不在川普宣布的禁止範圍內。

據《紐約時報》報導，數家美國晶片製造商大約3周前開始出售「海外公司生產的零件」給華為，他們發現，只要生產地在海外，就不能算是美國製造，因此沒有違反川普的禁令。有了這些科技業的幫助，華為就能繼續製造智慧型手機等產品。

▲美國企業認為，停止對華為的銷售對公司打擊太大。（圖／路透社）

知情人士指出，美國商務部阻止企業繼續對華為銷售，已經引發中國公司和眾多美國供應商的混亂，因為究竟哪些產品可以出售、哪些產品不行，至今都還沒有明確規定。一部分官員認為，如果賣產品給華為會違反禁令，破壞對華為施壓的努力；另一部分官員則支持繼續出售，因為華為每年從美國購買110億美元的產品，維持銷售才能減輕對美國科技業的衝擊。

美國半導體產業協會會長紐佛（John Neuffer）表示，員工們都有嚴格遵守禁令，但依據目前的法律狀況來看，「日後很有可能會向華為供應部分產品」。美光科技公司執行官梅赫羅拉（Sanjay Mehrotra）指出，原本公司在上個月商務部發布禁令後，已經停止了對華為的銷售，但大約2周前審查實體名單規則時，「確定我們可以合法恢復運送一部分產品」，所以目前有部分商品保持穩定出售。