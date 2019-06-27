郭台銘拋「公托公幼免抽籤」　4張圖看錢、場地、人力從哪裡來





▲郭台銘。（資料圖／記者洪靖宜攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘日前在臉書上PO出「媽媽的笑」競選廣告，承諾若未來當選總統，將會全面推動「公托公幼免抽籤」，減輕家長負擔。除此之外，郭台銘27日上午還解釋了新設公托公幼的錢、場地、人力該如何解決，其中包括開徵富人稅、鼓勵流浪教師轉任等方式。

「我自己喜歡小孩，現在也子孫滿堂，但在悶經濟的環境下，『養不起』是很多夫妻不生小孩的原因。」郭台銘27日在臉書上表示，很多年輕的夫妻沒有穩定的經濟基礎就不敢生，怕養不起，每個月幾千元的津貼根本杯水車薪，不敷使用。

▲郭台銘參拜松山慈惠堂、奉天宮。（資料圖／記者李毓康攝）

郭台銘提到，除了薪水太低，一想到私立托兒所、幼兒園的收費比大學還貴，很多人便對生育卻步了。僅管社會對於「廣推公托、公幼」的呼聲不斷，蔡英文似乎聽到了，可她和賴清德共推的「準公托」卻是荒腔走板、半吊子的「假公托」。

郭台銘說，2018年度2至5歲兒童人口有83萬9088人，只有不到兩成能夠幸運抽中平價的公立或非營利幼兒園，0至2歲嬰兒所需要的托嬰中心或托育家園名額又更少，若無家人可以協助全職照顧，私立幼兒園每月平均費用高達7500至2萬5000元，比私立大學還貴，要經濟能力尚不穩定的年輕父母如何負擔？

▲郭台銘「破解低薪，給年輕人養得起的大未來」演講。（資料圖／記者李毓康攝）

郭台銘認為，政府應出面幫助年輕人，全面開辦平價的、優質的托嬰中心、幼兒園，足額足量收托，讓大家不再需要到處登記、抽籤候補。自己若當總統，要做「真公托」，不只是照顧籤運好的人，要以50年前政府推動九年國民教育的精神和魄力，推動「公托公幼免抽籤」，真正解決少子化問題。「年輕夫妻的苦，郭懂。照顧國家的年輕人，撫育國家的下一代，讓我們從0歲開始，全力支持新手父母做起！」

此外，郭台銘還放上了4張解決公幼公托不足的方法，關於經費從哪裡來？他提到，將透過開徵富人稅、資產持有稅等方式籌措經費，並重新檢討前瞻基礎建設計劃的預算分配，補助地方政府設置公托公幼。

而新設公托公幼的場地從哪裡來？郭台銘說，除了地方政府盤點自有閒置校園空間外，他將盤點國有不動產、公共設施，大家一起找空間，中央所屬機關及國營事業也應盡可能成立公托公幼，並開放名額對外招生。

至於新設公托公幼的人力，郭台銘表示，將鼓勵大專院校加開幼教幼保學程，加速培育教保人才，鼓勵流浪教師轉任，提供公費進修補助，並提高教保員起薪至38K。最後，針對公托公幼不能配合雙薪家庭的上下班作息問題，郭台銘稱，「除了加開公托公幼，增加招生班級之外，我們的人力擴充應該再進一步、彈性調度，配合上下班時段，全面開辦『早托延托』服務。」

▼郭台銘談如何解決公托公幼不夠的問題。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）