超猛模板信心+100！她狂丟「上百封履歷」卻慘敗...手機一開傻住：這啥毀？

▲寄上百封履歷全被打槍。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名現居國外的網友上個月開始找工作，她語言及本身條件都不差，履歷也是按照專業模板填寫，沒想到投遞了上百封全石沉大海，不然就是被打槍；最近，因為需要新家地址，她點開履歷想複製，怎料瞬間發現「沒工作上門」的關鍵原因，不禁自嘲「這智商真的好慘。」

網友在PTT娓娓道來，1個月前她開始找工作，但不管履歷怎麼投，不是被拒絕就是沒回應，雖然並非當地人，但她自認為語言、經驗都沒什麼問題，加上男友分享的「超專業的履歷模板」，照理來說不該是這樣的結果。

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儘管求職路坎坷，不過原po也沒去深究，直到前幾天，她為了複製新家地址的資料，加上手邊沒電腦，於是便用手機開啟檔案，沒想到點開一看，「安安這啥毀？原來我寄了幾百封這種履歷給一堆公司，我的履歷除了照片之外全部沒有畫面，所有HR一定覺得我是去亂的吧，對不起我丟了台灣人的臉，噢不對...他們應該連我是哪裡人都看不到」。

▲所以要記得將檔案轉成PDF檔，才不會跑掉。（圖／翻攝自PTT）

原來，網友忘記將檔案轉成PDF檔，所以儘管在她電腦編輯時一切正常，但在不同裝置上，內容可能都跑掉了。對此，鄉民忍不住笑回，「就算人家看上妳的姿色要錄取妳，也沒電話可以打XD」、「任何文件轉PDF不是常識嗎」、「雖然說轉PDF是常識，但我還遇到過跟我說打不開PDF的阿」、「高中就知道要轉了」、「我比較想知道那個模板是在哪邊看的」。

另外，也有網友做過一樣的傻事，「原來不只我有過這樣的經驗。投了超多履歷都沒回應，直到某個好心的公司告訴我履歷表是空白的，我才知道之前投的都是白投了。」

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