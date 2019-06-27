5男耍帥拿筷子開啤酒！用力一拍戳進掌心2公分　手背凸起小山丘

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大陸中心／綜合報導

浙江省杭州市蕭山中醫院急診科半個月內共接診5名「手插筷子」的年輕人，手足顯微外科主治醫師熊振飛解釋，自己接診過其中3個病例，他們都是20多歲的年輕人，晚上一群人去吃飯喝酒，過程中為了耍帥表演用筷子開啤酒，結果一掌拍下去，筷子戳進手心，連手背都凸起一座小山丘。

▲醫師提醒，如果真的遇上這種事，千萬不要自行把筷子拔出來。（圖／翻攝自微博／都市快報）

根據《都市快報》報導，熊振飛提到，6月7日晚上10點多急診室突然衝進來3男1女，其中一人手心插著筷子，「年輕人臉部表情看起來還算自然，大概是喝了不少酒，酒精有麻醉作用，筷子戳進他的手掌大概2公分，手背都凸起來了。他說，『醫生我很疼，你能不能快點給我取出來？』我問他是怎麼戳進去的，他才說是和朋友一起喝酒，喝到第三瓶的時候想耍個帥，就表演用筷子開啤酒，結果用力一拍就刺穿了。」

由於受傷的年輕人說手指有點麻，熊振飛懷疑可能造成手部神經損傷，於是先安排30分鐘的術前檢查，接著才動手術取出筷子，「本來應該把手掌切開檢查一下神經，但病患不肯，住院一個晚上，第二天一早就離開了，至於以後會不會留下後遺症，我也不好說。」

▲近日網路上流傳用筷子開酒瓶的影片，部分年輕人跟著照做卻受傷。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文無關）

熊振飛提到，後來陸續接到第二和第三起病例，都是凌晨1點多到急診，也都說是用筷子開酒瓶時插進去的，「能用筷子快速打開酒瓶的瓶蓋，基本都是靠掌根發力，而這些受傷的年輕人都是用掌心猛拍，加上掌心軟組織多、肉嫩，一用力就容易戳穿。」

熊振飛也提醒，萬一真的不小心戳傷手掌，千萬不能自己動手拔筷子，否則血一下子就會噴出來，最好馬上到醫院由醫師判斷血管是否受損，必要時還得進行手術，「不要貪圖一時方便，或耍帥用筷子開啤酒，還是用開瓶器最安全。」

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