前妻生孩子「我想贏過她」　女友暖勸男友反被問：有什麼好生氣？

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養一個小孩不容易！一名女網友25日在臉書「爆怨公社」PO文感嘆，交往3年的男友聽聞前妻生了孩子，因為不想輸、想證明自己過得更好，竟然提出生孩子的要求，偏偏她並不想奉子成婚，於是好言相勸不需要這樣比較，結果雙方因此產生不愉快，「我哪裡說錯話了嗎？」

▲原PO與男友尚未結婚。（示意圖／取自免費圖庫unsplash，與本文當事人無關）

原PO提到，自己和男友目前還沒有結婚的打算，想等到經濟穩定之後再來談，先前也明確表達過不想奉子成婚的想法，沒想到25日兩人相約一起吃飯時，對方突然談起小孩的話題，先是說到公司很多人都有小孩、有小孩才是完整的家庭，接著提起前妻的事，「他說前妻也有小孩了，他想要贏過她，想要過得比她好。」

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原PO聽了隨即好言相勸，要男友不要這樣跟別人比較，畢竟人生是自己的，很多事情也是一體兩面，表面上的開心並不代表私下沒有辛苦的一面，「生孩子」這種事當然也不需要跟風，「我跟他說，『對你來說她（前妻）過得怎樣不重要了吧？她都已經是陌生人了』，這樣讓我感覺不是很好，結果他問我『有什麼好生氣』，我哪裡說錯話了嗎？」

▲原PO聽到男友想要小孩的理由，開口相勸還被反問「有什麼好生氣」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

原PO表示，男友離過一次婚，所以希望第二段婚姻是結了就不離的那種，但她明明已經說過自己的想法，對方似乎並沒有完全理解，實在是很苦惱，「我的表達能力有哪裡需要改善嗎？或是我該怎麼說才讓人比較好懂啊？」

其他網友看完紛紛留言說，「這是犯了情侶在一起最大的禁忌啊」、「這沒什麼好比的吧」、「想等經濟穩定、買房才要結婚，卻要在結婚前先生小孩？」、「也有可能是妳沒聽懂他的意思，他也沒理解妳的話吧」、「拿現任和前妻比較，確實不恰當」。