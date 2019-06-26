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影／「頭髮就是不在自己頭上」！蘇大校長畢業致詞狂爆金句...師生笑瘋

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▲▼蘇州大學校長熊思東畢業致詞。（圖／翻攝梨視頻截圖）

▲蘇大校長熊思東幽默風趣的畢業致詞。（圖／翻攝梨視頻截圖，下同）

大陸中心／綜合報導

每逢6月就是大學生的畢業季，各所大專院校陸陸續續舉辦畢業典禮，而師長們及校長的冗長致詞常常會讓學生們感到心煩氣躁。不過，網路上近日流傳一段蘇州大學校長熊思東的畢業演講，內容不僅貼近生活，更以幽默風趣的金句讓全場畢業生直呼精彩。

據梨視頻報導，校長熊思東首先向畢業生表示，「我知道你們過得都挺好，因為你們的體重平均增長了0.9公斤，你們是歷屆畢業生最有份量的一屆！」他更自嘲，由於蘇大放了史上最長的51天寒假及64天暑假，就被戲稱為「放假大學」。

熊思東說學生們平均每天學習超過10.5個小時，睡眠時間只有7.2小時，辛苦的你們最後會發現，「頭髮在鍵盤上、書本上、衣服上，就是不在自己的頭上」。他還酸學生就算再苦再累，仍堅持每天擠出0.75小時談戀愛，「其實這個時間並不短，因為有三分之二的同學都被你們平均了，看來脫髮容易脫單難。」

▲▼蘇州大學校長熊思東畢業致詞。（圖／翻攝梨視頻截圖）

「學生們的手機裝滿了APP，我聽說前三名分別是，『知乎』、『淘寶』、『美顏相機』，看來你們不僅拼才華、拼實力，還拼顏值。」熊思東更幽默的說，「95%的同學平均每週與家人通話兩次以上，最常見的三句話分別是，『身體好嗎』、『家裡還好嗎』、『沒錢啦』。」

短短不到3分鐘的影片，可以看出校長的言談之中還是充滿對學生的關愛，但是金句不斷也讓網友們笑噴，紛紛留言直呼「接地氣、幽默感、有智慧、與時俱進、了解學生、關注發展的好校長」、「這個校長長的這麼帥啊？」、「我可以為了這個可愛的校長去蘇大」、「都是別人家的校長」、「這個學校氛圍真好呀」。

觀看影片請點此

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關鍵字：江蘇省,蘇州大學,畢業典禮,熊思東

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