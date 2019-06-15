大馬畢業生國際烘焙賽獲獎無數獲頒技優生獎　將返鄉承家業

▲弘光科大大馬畢業生溫裖湙，獲頒技優生獎。（圖／弘光科大提供）

記者李忠憲／台中報導

弘光科技大學15日舉行畢業典禮，其中，食品科技學系馬來西亞僑生溫裖湙來台念書4年來，參加各項國際競賽獲獎無數，校方特頒技優生獎給予肯定。溫裖湙表示，他將返回家鄉發揮所學，為家裡經營的傳統餅店注入新生命。

弘光科大今年的畢業典禮依照不同學院，分為4場次舉行，典禮未開始，就有許多畢業生親友帶著鮮花禮物，並在校園中合影，祝福學子有新的人生開始。

▲弘光科大大馬畢業生溫裖湙獲頒技優生獎，將返鄉接家業注入新生命。（圖／弘光科大提供）

校方也在典禮上頒發多個獎項，給在校表現優異的同學，以資鼓勵。其中，食品科技系的馬來西亞籍學生溫裖湙，曾獲2016年FHC上海國際廚藝競賽綜合麵包組銀牌、2018野創盃麵包烘焙創意競賽金牌、2018 FHA新加坡國際廚藝競賽藝術麵包展示銅牌、2019年HOFEX香港國際美食大獎烘焙藝術展示銅牌，成為獲得技優生獎之一的得主，其家人也特別飛來台灣觀禮。

溫裖湙表示，剛進入弘光時，聽學長介紹「做麵包」也可以比賽，覺得很新鮮，加上家裡原本就經營傳統餅店，便一頭栽進參賽選手行列，從比賽中吸取新的知識，也測試自己的技術水準，並不斷了解世界各地烘焙業界的發展。

他說，畢業後會返鄉接手家中事業，在傳統中注入烘焙的新生命，把大學4年學到的技術，及年輕人創意融入到傳統餅業上，他將負責內場的研發新工作，弟弟則會負責外場的行銷，希望可以兄弟聯手，扎實地拓展家業規模。

溫裖湙也鼓勵學弟妹「只要肯學、保持著肯做的心態，會比別人學到更多細節的東西。」他表示，不要只唸書本上的東西，要多把握機會去看外面的世界，只要多花時間練習、學習技術，熬過最辛苦的階段，以後要做任何事情，相對的都會比較容易。

▲弘光科大舉行畢業典禮，畢業生與老師自拍留念。（圖／弘光科大提供）

營養系畢業生吳佳惠因為左眼先天性白內障，手術後只能看眼前20公分景物，加上家中經濟狀況不佳，必須打工賺生活費。但她並不氣餒，用手機拍下課堂板書回宿舍複習，仍以優異成績畢業，獲頒「生命勇士獎」。

吳佳惠表示，由於家裡經濟不富裕，高中畢業後想分擔家計，而參與政府開辦的電腦技術班，無奈學成後未有合適職場，才重考返回學校唸書，大二那年父親去世，求學期間需自給自足，學習如何善用時間打工、讀書，時時刻刻勉勵自己不因身體障礙或家境關係退卻，畢業後希望可以趕緊找到一份工作，好好規劃未來生活。

校長黃月桂以「學無止境」勉勵畢業生並表示，每個人生命的豐富度取決於學習的持續力，所謂的「學習」非指侷限於校園，常說的「知識」也非單指書籍所學，要牢記今天的「畢業」只是求學階段暫時告一段落，不是學習的終點。並期許畢業生能盡量地展現自己，並懂得團隊合作力量大，把握機會從做中學，充分展現勇於任事且謙虛做人的最佳弘光人特質。

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