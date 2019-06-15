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嘉藥4千餘名畢生歡唱驪歌　校長以4C能力嘉勉

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▲嘉南藥理大學畢業典禮，6月15日隆重舉行，包括大學部及碩士班共計4394名畢業生完成學業，將展開另一階段璀璨的人生旅程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學畢業典禮，6月15日隆重舉行，包括大學部及碩士班共計4394名畢業生完成學業，將展開另一階段璀璨的人生旅程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學「嘉禾金黃，藥眼爭光」畢業典禮，6月15日隆重舉行，包括大學部及碩士班共計4394名畢業生完成學業，將展開另一階段璀璨的人生旅程，總統蔡英文、副總統陳建仁頒發賀電外，立委王金平與台南市長黃偉哲，以及各界嘉賓也親臨盛會，與家長、校友一同為畢業生獻上滿滿的祝福。

▲嘉南藥理大學畢業典禮，6月15日隆重舉行，包括大學部及碩士班共計4394名畢業生完成學業，將展開另一階段璀璨的人生旅程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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下午首先頒贈畢業生四育獎，共有272位同學獲獎，緊接著全體畢業生魚貫繞行校園巡禮，接受在校師生祝福。重頭戲的畢典在夕陽餘暉下進行，郭利琦及張朝貴兩位同學代表畢業生致詞感謝學校栽培，而在校生致詞代表，今年特別推派來自馬來西亞，現就讀藥學系的朱銀漪擔任，新南向人才培育的國際味十足。

▲嘉南藥理大學畢業典禮，6月15日隆重舉行，包括大學部及碩士班共計4394名畢業生完成學業，將展開另一階段璀璨的人生旅程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校長陳鴻助期許畢業生，在未來人生道上，以海納百川的胸襟與謙卑熱情的態度，開展絢麗多彩人生；莫忘「真實」校訓的真諦，不斷求真，圓夢踏實，和12萬餘校友一同為社會貢獻心力。陳校長並以跨領域學習、團隊合作、獨立思辨及創造力的4C能力，勉勵大家接受未來挑戰，開創無限可能。

▲嘉南藥理大學畢業典禮，6月15日隆重舉行，包括大學部及碩士班共計4394名畢業生完成學業，將展開另一階段璀璨的人生旅程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，環工系畢業生魏嘉儀，將入學當年學校送給新生的樹木回贈母校，代表應屆同學經過4 年學習，長成挺直翠綠樹木，意味「十年樹木，百年樹人」感恩之情；陳校長並為大學部許雅婷、碩士班鄭玟軒同學撥穗，同時頒發學位證書。最後，在互道珍重再見的驪歌聲中，畢業生齊拋方帽，象徵迎向嶄新旅程。

典禮上也頒發生命勇士獎，分別由外語系林芃妏及資管系郭隆政兩位同學獲得。陳校長欣慰表示，他們不因身體障礙而放棄自己，反而勇於挑戰且樂於付出，不畏逆境力爭上游，積極活出自我，勤學向上精神值得讚賞，也是同儕效法學習的好榜樣。

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關鍵字：嘉藥,驪歌,4C,嘉勉,畢業典禮

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