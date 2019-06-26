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疑群聚感染惹禍　霧峰農工38名學生集體胃痛、腹瀉

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▲台中霧峰農工。（圖／翻攝自Google map）

▲台中霧峰農工疑似群聚感染造成38名學生腹瀉、胃痛。（圖／翻攝自Google map）

記者陳玉／台中報導

台中市霧峰農工21日疑似中午學生午餐有問題，導致有38名學生陸續胃痛、腹瀉等，其中有7名學生情況較嚴重，當天結束課程後自行就醫，但本週一24日全數學生皆已無大礙，都回到學校正常上課；台中市教育局體育保健科科長劉姵君表示，出現不適症狀的38名學生分別打散在8個班級，而該8個班級分別由4家廠商供應團膳，事發當天學校就已「群聚感染」通報，並召開校園危機會議，也已請衛生局食安處採取檢體，需待2週後檢驗報告出爐，才能釐清原因。

劉姵君指出，21日霧峰農工有38位學生在吃完學校午餐後，從下午1點多開始陸續有學生向老師反映有胃痛、腹瀉情況出現，其中7名學生因情況較嚴重，當天結束課程後自行到醫院就醫；教育局表示，該38名學生分別在8個班級，這該8班由4家廠商供應配菜，當下校方有立即以「群聚感染」通報，並召開校園危機會議，而24日上課日，38名學生均有返校上課，身體已無大礙。

請繼續往下閱讀...

衛生局食安處表示，校方已「群聚感染」通報，除有到校採取當天午餐檢體外，也對其中2家供餐量較多的團膳廠商，在24日時到工廠做突襲檢查，當場未查獲有重大缺失，僅有煮好菜餚未加蓋、水杯未擺放位置不當等小缺失，現場已要求立即改善。目前已將採取的食物檢體、學生排泄物等兩項檢體送驗，約要兩週後結果才會出爐。

而有家長投訴校方事後處理態度不佳，對此，霧峰農工校長江耀宗表示，因有不少學生出現類似腸胃炎的腹瀉情況，接獲家長反映後有立即做處理，「能體諒家長緊張心情」，尊重家長意見，不便做回應。

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關鍵字：台中,霧峰農工,腹瀉,胃痛,群聚感染

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