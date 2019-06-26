「跑龍套」跑到歌劇院演出　印尼新二代江曉芳獲總統教育獎

▲校長何昭伶與總統教育獎得主江曉芳合影。（圖／移民署中區事務大隊臺中市第二服務站提供，下同）



記者陳玉／台中報導

台中新社區偏鄉的中和國小全校人數僅有16人，其中印尼籍新二代學生江曉芳是「天生戲精」，自國小二年級接觸歌仔戲，把握學習資源，從跑龍套進階到國家歌劇院演出，更利用天生語感優勢曾拿下語文競賽好名次，因此榮獲「2019總統教育獎」；江曉芳說，未來想成為老師來推廣客家語，幫助更多偏鄉地區孩子，希望「取之社會、用於社會」。

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▲▼江曉芳是「天生戲精」，從跑龍套進階到國家歌劇院演出，獲得總統教育獎肯定。



移民署中區事務大隊台中市第二服務站主任張金順表示，日前得知新社迷你小校有位印尼籍學生江曉芳獲得2019總統教育獎，特別前往拜訪，更轉達移民署推動的新住民培力計畫及築夢計畫，及獎助學金的好消息。

張金順指出，江曉芳為家中老么，母親為印尼籍新住民，因家中兄姊眾多，從小在逆境中成長，但個性樂觀的她總是能感恩知足；江曉芳自小二開始接觸歌仔戲表演，從跑龍套進階到國家歌劇院擔綱演出，從背台詞、走位團練都努力練習，只要一穿上戲服就能散發自信光彩，猶如「天生戲精」。

▲江曉芳曾代表學校參加語文競賽，拿下全台中市第一名、全國語文競賽全國第二名的好成績。



而江曉芳天生語感豐富，也在客語文化下功夫，曾代表學校參加語文競賽客語朗讀組，拿下全台中市第一名佳績、全國語文競賽全國第二名。校長何昭伶也大讚「這孩子就是藝能界的一塊璞玉」，無論在烏克麗麗、繪畫、書法及歌仔戲等都有傑出表現，期盼引薦她進入有古典藝術搖籃之稱的雲林縣蔦松國中就讀。

江曉芳也說，非常感謝父母、老師的用心栽培，日後會更努力學習，未來想要成為老師來推廣客家語，長大後可以幫助偏鄉地區的孩子，回饋社會。