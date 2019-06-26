罹怪病「天熱全身起水泡」！台南豆花伯每碗僅賣20元…苦撐7小時等賣完

記者鄒鎮宇／綜合報導

不是每個人都能選擇出生時是否富貴、健康、幸福，但在這趟生命的旅程之中，許多人甚至連溫飽都是奢求。台南一名邱姓豆花伯以賣豆花維持生計，每天在大太陽下苦撐7小時，除了要給妻小溫飽之外，也想讓得到「泡泡龍」病的愛妻治療。

隨著夏季的到來，悶熱的天氣讓許多人無法忍受，出門就想躲回冷氣房，但台南的邱叔叔卻和妻子推著豆花車到榕樹下，開始為一天的生計努力。維持傳統口味的豆花，一碗只賣20元，但這些銅板推砌起來的，卻是邱叔叔一家人溫飽的希望，而邱叔叔的故事也被臉書粉專「光線」拍攝分享。

▲▼邱叔叔與妻子每天頂著高溫賣豆花。（圖／臉書粉專光線授權提供）



原來，邱叔叔的妻子罹患一種名為「單純性水性表皮鬆懈症」的怪病，只要天氣溫度高、摩擦到皮膚，全身及部位都起水泡，也被俗稱為「泡泡龍」病，這種症狀長期下來會因水泡隆起導致皮膚變形、肢體萎縮等，讓夏季生意最好的她們苦不堪言。

邱叔叔本為了太太就疲於奔命，但他的兒子出生時，也被檢驗出先天罹患泡泡龍病；他為了照顧妻小，一路下來也花費不少醫藥費，但這段過程之中，他不但沒有放棄，反而咬著牙繼續苦撐，就只為了讓一家三口可以吃飽過日子。

豆花伯擺攤資訊：

時間：每天下午3:30到晚上10:30

地點：台南市崇明路與崇學路交叉口的大榕樹下