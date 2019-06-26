更新／台南永康出租套房傳煙味3命危　父親女兒救回兒子不治

▲台南永康區中正北路一棟集合式出租大樓， 1男子及1男1女2名孩童已呈OHCA無生命跡象狀態倒臥房內，消防人員緊急將3人分別送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南永康區中正北路一棟集合式出租大樓，6月26日凌晨傳出陣陣煙味，有住戶向台南市消防局報案，警、消人員到場搜索，查出煙味來自一樓一處套房，經破門而入查看，竟發現黃姓男子意識模糊、1男1女2名孩童已呈OHCA無生命 跡象狀態倒臥房內，消防人員緊急將3人分別送往成大、奇美醫學中心急救中。遺憾的是，男童經急救後於01時03分宣告不治，黃男、女童則恢復心跳。初步了解，黃男為2童父親。

台南市消防局於26日凌晨0時12分許，接獲員警通報，位於永康中正北路一處集合式出租大樓傳出燒炭煙味，疑似有人燒炭自殺，經派遣鹽行消防分隊前往查處，0時26分破門進入後，發現現場為1名約30男子意識模糊，另有約3歲男童及約7歲女兒已OHCA無生命跡象，經以救護車。派遣永康、大橋消防隊救車將男子及男童送永康奇美醫院急救，女童送往成大醫院急救中，其中男子昏迷指數只有三。



據了解，該住處原為一家4口，26日凌晨因樓上住戶聞到疑似煙味，但不知煙味的來源，才向警方報案，經警方搜索後，發現煙味來自1樓一處住戶，且屋內傳出手機鈴響，但始終無人應門，趕緊請求消防人員協助破門查看，才發現此事，留內留有烤肉架燒炭跡象，詳細發生原因及案情目前由永康警方調查釐清中。

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