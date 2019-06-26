妻趕回家癱軟...台南父子3人燒炭1死　檢察官擇期解剖

▲台南發生父親帶著一對兒女燒炭輕生案。（圖／記者洪正達翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康區黃姓父親帶著1對兒女燒炭，造成男童送醫不治案，台南地檢署檢察官26日下午相驗男童遺體後，檢察官認為應解剖以確認死因，台南地檢署將與法醫研究所聯繫擇期解剖釐清死因與案情。

據了解，台南市永康中正北路一處集合式出租大樓，26日凌晨發生一起29歲黃姓男子，帶5歲兒子及6歲女兒，疑燒炭尋短，大樓管理員聞到煙味報警，消防人員會同警方破門而入，將陷入昏迷的黃男及已ＯＨＣＡ無生命跡象的兒女救出，將黃男及兒子送永康奇美醫院急救，女兒送往成大醫院急救中。

經醫護人員全力搶救後，黃男恢復意識，女兒恢復呼吸心跳在加護病房觀察，惟男童經急救後，仍於26日凌晨1時3分許宣告不治身亡。

▲這起燒炭輕生案造成黃姓男童不治。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，原本黃姓一家四口一同住永康區一棟集合式的出租套房，母親因心情不好外出散心幾天未返家，26日凌晨鄰居聞到黃男租處有燒炭味後，撥打黃男手機聽到套房內有手機鈴聲傳出，才報警請消防隊趕緊進行破門，房內留有炭盆，但並未發現遺書。

案發時人在外面散心的母親，經警方告知後趕來醫院，看見兒子已往生，當場悲慟不已癱軟在地，社會局26日早上到醫院慰問家屬，表示該戶不是列管個案，過去也不曾有通報紀錄及社福身分，但後續仍會提供一切必要的協助。

據了解，該棟出租套房由於房客來來去去，大部分彼此都不認識，對該戶的成員也不熟悉，僅知道一家四口已搬來一陣子，當地里長也坦言，由於住戶之間彼此相當陌生，對於黃姓夫妻事前有沒有發生爭吵，或尋短原因都不知，而該處承租的房客大部分為上班族或學生，幾乎都不往來。

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