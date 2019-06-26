年輕父攜小姐弟燒炭1死！妻外出散心聞噩耗　再見兒已成冰冷遺體

記者洪正達／台南報導

台南永康凌晨發生1大2小燒炭的悲劇，導致5歲的男童死亡，6歲的姊姊及29歲的父親獲救，正外出散心的母親聽聞噩耗後相當悲痛；教育局表示，小姊弟就讀永康一間幼兒園的大班級中班，園方一早得知訊息後相當不捨，目前已經責成學生輔諮中心提供家屬必要的關懷與協助，社會局及衛生局也會提供相關的資源以及心輔工作，

▲曾是小姊弟共同擁有的玩具車，以後只剩下姊姊一個人使用。（圖／記者洪正達翻攝）



據了解，原本黃姓一家四口一同住永康區一棟集合式的出租套房，母親因心情不好外出散心幾天未返家，26日凌晨鄰居聞到燒炭味後，報警協尋未果，撥通父親手機後才聽到1樓的套房內有手機鈴聲傳出，於是通報消防隊趕緊進行破門，才發現父子3人倒臥在臥房內，父親被救出時意識模糊，昏迷指數約3分，小姊弟則呈現心肺功能停止，房內還留有炭盆，但並未發現遺書。

▲其他房客對事發的住戶一無所知。（圖／記者洪正達翻攝）

不過，該棟出租套房由於房客來來去去，大部分都不認識，對該戶的成員也不熟悉，僅知道一家四口已搬來一陣子，當地里長也坦言，由於住戶間相當陌生，對於夫妻事前有沒有發生爭吵不得而知，承租的房客大部分為上班族或學生，平時幾乎不往來。

父子3人被救出後，分送永康奇美及成大醫院進行急救，父親及6歲的姊姊經插管急救後挽回一命，5歲的弟弟仍不敵死神，正在外面散心的母親經警方告知後趕來醫院，看見兒子往生，當場悲慟不已癱軟在地，社會局一早到醫院慰問家屬，表示該戶不是列管個案，過去也不曾有通報紀錄及社福身分，但後續仍會提供一切必要的協助。

▲當地里長認為由於該棟出租套房有太多房客來來去去，彼此根本都不熟悉。（圖／記者洪正達翻攝）

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