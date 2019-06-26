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「想帶孩子去另一個地方…」疑妻提離婚回娘家　台南29歲爸攜2幼子輕生

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▲▼ 。（圖／地方中心翻攝）

▲黃男帶著2名幼子在租屋處輕生。（圖／地方中心翻攝）

社會中心／綜合報導

台南市永康26日凌晨驚傳輕生悲劇，29歲的黃父疑似因妻子提出離婚而想不開，帶著5歲的兒子及6歲的女兒在租屋處輕生，待警消獲報到場救援時，男童已經明顯死亡，而黃男與女兒則仍在搶救中；據悉，黃妻日前在表達離婚意願後，獨自收拾行李返回娘家散心，在妻子離去前，黃男眼見婚姻難以挽回，還曾脫口說出「想帶孩子去另一個地方」，怎料這樣短短一句話竟是輕生警訊，黃妻接獲噩耗後悲痛欲絕。

台南市消防局26日凌晨0時12分接獲通報，位於永康區中正北路一處出租大樓飄出異味，經警消到場搜索後，發現黃男在房內帶著2名幼子輕生，當時黃男意識模糊，而年幼的小姊弟則已經沒有呼吸心跳，經送往奇美、成大醫院搶救後，黃姓男童宣告不治身亡，黃父及女童雖然恢復生命徵象，但目前仍在與死神拔河中。

據悉，黃男一家四口日前租下該棟出租套房同處，但夫妻兩人疑似感情生變，25日晚間黃妻神情凝重地提出離婚想法，隨後打包行李準備返回娘家居住、散心，當時黃男聞言後難以接受，但情緒還算是平靜，僅難過脫口說出「想帶孩子去另外一個地方」，還載著妻子前往車站搭車，目送她離去後才返回租屋處，孰料黃妻才剛走就接獲噩耗，相驗時見到愛子遺體，不住崩潰痛哭。

社會局指出，該案家非列管個案，過去也無通報紀錄、亦無福利身分，發生憾事令人心痛不捨，案發後第一時間已指派社工陪同，並協助家屬處理後續事宜，未來社會局亦會請社工定期關懷，並提供後續協助，如有經濟困難，也會媒合民間資源給予協助。

教育局則表示，2名年幼的小姊弟目前就讀永康區某私立幼兒園大班及中班，平時就學情況正常，在校表現相當乖巧懂事，對於憾事發生表達不捨。另一方面，由於黃男輕生的租屋處屬於出租套房，鄰近住戶得知後也趕到相當震驚，甚至還有租戶提出退租要求，目前代管業者正在協商當中。

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▼小姊弟倆的玩具車還停在租屋處。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼台南燒炭 。（圖／記者洪正達翻攝）

ET快訊
「想帶孩子去另一個地方…」疑妻提離婚回娘家　台南29歲爸攜2
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關鍵字：台南,輕生,幼子,永康

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