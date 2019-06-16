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網購業年生產8千萬箱子　環署祭「減量指引」膠帶長度也要管

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膠帶。（圖／Pixabay）

▲環保署訂出使用膠帶不要超過長度加高度2.5倍指引供網購業者參考。（圖／Pixabay）

記者許展溢／台北報導

環保議題逐年受到重視，現在傳出環保署將規範網購平台在包材上使用，如包裝盒、紙箱，甚至膠帶也要一併納入。環署廢管處接受《ETtoday新聞雲》訪問強調，並沒有強制規定，只是研擬出一套「指引」，供各業者參考。

根據環保署提供資料顯示，網購業者1年估計產生出8千萬個箱子，有的在包裝上甚至是一層又一層，造成「過度包裝」。廢管處簡任技正李宜樺說明，為減少包裝減量，提出「網購包裝減量指引」方案，讓各網購業者等通路商，有一個方向遵循，若有業者願意配合執行，後續就會簽訂協議，環署會給予「認證」，讓消費者知道，有哪些店家願意執行減量協議。

請繼續往下閱讀...

不過，李宜樺表示，此指引內容不是規範，目前也沒打算要強制規定。指引內容包含外包裝，如包裝盒、包裝箱、包裝袋，其中紙箱1年內要達到使用100%回收紙製作。塑膠袋填充材要添加百分25%再生料，且盡量要使用單一材質，不要複合材質。至於膠帶部分，李宜樺說，只是希望業者不要捲很多圈，因此提出不要超過長度加高度2.5倍。另外，包裝印刷不要超過50%，並使用環保顏料。

李宜樺也提，同時希望業者能推動循環箱，也就是重複使用，較不容易造成一次性浪費，此部分希望業者3年內達循環10%。李宜樺強調，以上指引內容，都只是建議，初步已有跟部分業者溝通，會中也並沒有覺得此計畫是非常不可行，只是業者還需在跟上游包材生產方討論。

李宜樺強調，此目的只是希望有業者配合，若願意對方就必須提出相關減量計畫，後續才會簽訂協議，但目前都還在調整問卷並做調查，所以確切執行時間點，還沒有出爐。

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關鍵字：網購平台,包材,環保署,廢管處,紙箱,膠帶,指引,包裝減量,長度

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