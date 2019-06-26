塑膠吸管使用量1年30億根　環團點出「外帶」是最大問題

▲7月起百貨等4大場所不能再提供內用消費者使用一次性塑膠吸管。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者許展溢／台北報導

環保署7月1日起推動4大場所包括公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店，都不能提供內用者一次性塑膠吸管，預估實施後每年將減少1億根塑膠吸管使用量，不過根據統計台灣每年塑膠吸管使用量高達30億根，看守台灣協會祕書長謝和霖點出，「外帶」才是最大的問題。

環保署力推2030年全面減塑，但目前每年30億根塑膠吸管使用量是海灘廢棄物前5名，更嚴重造成環境負擔，謝和霖認為，目前環保署政策只是一個示範作用，無法說會有多大效益，因為「外帶」才是最大的問題。

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▲台灣每年塑膠吸管使用量高達30億根。（示意圖／環保署提供）

謝和霖說，7月起4大場所內用禁用一次性塑膠吸管，只是一小步，重要的是希望環保署趕快擴大管制對象，也就是擴大內、外用一起管制才會有真正成效。謝和霖指出，除內用管制外，其實還有很多該管的沒管到，如手搖飲料等外帶商家，希望環保署的這一小步，讓大家先去習慣，進而開始改變服務方式，拋開過去浪費的文化。

謝和霖強調，不過7月後起也期待藉由環保署推動，先讓民眾、商家可以接受，並感到其實「限塑」這件事情不是這麼麻煩，若民眾對此政策很有感，這樣也才能鼓勵環保署有勇氣繼續往前推動全面減塑。

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