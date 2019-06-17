華裔女闖海龜保護區…光腳狂踩、木棍猛戳　觸佛州三級重罪

▲佛羅里達州致力保護瀕危的野生動物。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國邁阿密一名華裔女性因闖入海龜保護區遭到警方逮捕，她被指控拿著木棍撥弄海龜窩，並用腳踩踏海龜蛋。騷擾保育動物的行為在佛羅里達州屬於三級重罪，該名女子已經被拘留，保釋金為5000美元（約台幣15萬元）。所幸被踩過的海龜蛋經保育人員觀察後都平安無事。

根據當地媒體報導，來自密西根州的41歲華裔女子陸亞群（Yaqun Lu，音譯）被民眾看到，他赤腳走入邁阿密海灘一處封閉的海龜保護區，不但拿著木棍翻弄海龜的窩，甚至還光著腳對著窩裡的海龜蛋踩來踩去。邁阿密警方發言人羅德里格斯（Ernesto Rodriguez）表示，該名女子已當場被逮捕，所幸海龜蛋都沒有受損。

依照美國1973年通過的《瀕危物種法》（Endangered Species Act of 1973）與佛羅里達州法，傷害或騷擾海龜屬於三級重罪，尤其該海龜保護區有用木樁與黃色封鎖線圍繞，還有明顯的禁止進入標誌，若該名女子被判有罪，則得面臨巨額罰款與牢獄之災。

佛羅里達州致力於保護當地野生動物，去年有一名婦女在當地誤撿了40顆被列為保護類的皇后海螺（Queen Conch），因此被判罰款500美元並拘役15天。