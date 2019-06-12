汰換老舊柴油車　環保署推6精進方案最高補助65萬元

▲引發各界關心的大型老舊柴油車汰換政策，環保署推出6項精進方案向車主喊話。（圖／花蓮環保局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

老舊柴油車所排放的廢氣，除了影響空氣品質及造成民眾不良觀感外，對人體健康也可能產生莫大的危害，花蓮縣環境保護局11日邀請柴油車相關公會及各客、貨運業者、各鄉鎮市公所、柴油車客、貨運業者、汽車修理廠等64個單位，於花蓮縣環境永續教育中心辦理「第1至3期大型柴油車補助政策宣導說明會」。

為減輕車主購車負擔需求，環保署已於108年5月24日及5月27日，正式公告實施「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法」及「大型柴油車汰舊換新補助辦法」等，補助至民國111年12月10日止，第1至3期車汰舊換新補助最高補助新台幣65萬元。

引發各界關心的大型老舊柴油車汰換政策，環保署也於日前完整說明6項精進方案，再向車主喊話，如果想要修理車、換新車、換中古車或單純報廢，政府都有對應方案；為了避免運將朋友誤解政府要求「強制汰換老舊車輛」，本次說明會特別邀請行政院環境保護署高級環境技術師張和中於會中說明，環保署強調，只要車輛符合原出廠時的排放標準，就可以正常使用。

▲花蓮縣環境保護局邀請辦理「第1至3期大型柴油車補助政策宣導說明會」。

此次補助修正重點，第1至3期大型柴油車換購新車補助金額新台幣最高65萬元、換購污染程度比較低的中古車最高也補助新台幣40萬元、補助第1至3期大型柴油車調修或加裝污染防制設備、提供購車9成貸款金額，並協調銀行給予2.595%低利貸款、政府補貼最高1％利息、第1至3期汰舊換新減徵貨物稅40萬元、第1至3期大型柴油車汰舊換新零組件進口關稅降為0等多項。

環保局長饒忠表示，自2017年公告實施第1至2期大型柴油車汰除補助辦法，經統計截至2019年5月底止，花蓮縣共計補助417輛大型柴油車，總補助金額逾新台幣1億元，推動成效良好，本年度預計6月實施「大型柴油車汰舊換新補助辦法」及「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法」，將擴大補助對象、選擇適合的改善措施，相信更能引起車主迴響，發揮改善空污預期成效。

花蓮縣民衆若有柴油車補助相關問題可致電03-8233267有專人服務。