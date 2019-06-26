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台中虐童案今拔管？母淚訴：仍無法自主呼吸　嬤揭「腦麻弟才剛走」

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▲▼愛心正義哥徐奕援助台中虐嬰案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲女童目前還在加護病房接受治療。（圖／記者陳豐德翻攝）

突發中心／綜合報導

台中1歲女童疑似遭到保母虐待，她的母親25日晚間透過徐姓友人在臉書「協心臨時粉絲團」直播，一談到女兒現在仍無法自主呼吸，到底要救還是不救，忍不住數度落淚，「最好（的情況）是癱瘓，最壞是腦死，我一個單親媽媽有兩個小孩，我不知道一個人要怎麼承擔，對未來要怎麼規劃，假如是你們會怎麼選擇？」

台中被保母虐童妹妹的家人要救開直播有話要說 顱內出血 腦神經被扯斷 目前加護病房 到今天凌晨還是危險期，全身插管 看了心疼萬分！ 醫生說如果救好了，終身半身癱瘓 不是左半部 就是右半部

協心臨時粉絲團發佈於 2019年6月25日 星期二

由於女童傷勢嚴重，目前腦部四分之三受損、右腦缺氧，全身插管還在加護病房觀察中，是否拔管各界正反意見不一。母親強調，這次的直播是想說明人權問題，而不是要大家捐款，醫生也有解釋，女兒最好的情況就是癱瘓，但沒辦法自理生活，最壞就是腦死或一直醒不來，永久性昏迷、植物人都有可能，「我一個單親媽媽有兩個小孩，女兒受到這些虐待，我心裡也很難過，但我還有一個2歲兒子要照顧，不知道一個人要怎麼承擔，對未來要怎麼規劃，假如是你們要怎麼選擇？」

說到這裡，女童母親已經哭到幾乎無法說話，協心臨時粉絲團的人員隨即幫忙補充，大家今天有去醫院看小孩，狀況真的很糟糕，媽媽已經不知道要怎麼辦了，才會希望透過網路尋求建議，「醫生有醫生的考量，各界有各界的考量，家屬的心聲卻沒有人知道。」

台中虐童案今拔管？母淚訴：仍無法自主呼吸。（圖／翻攝自Facebook／協心臨時粉絲團）

▲女童母親在直播中說到落淚。（圖／翻攝自Facebook／協心臨時粉絲團，下同）

而女童的阿嬤也出面表示，自己的兒子（女童母親的弟弟）日前才剛離世，「養到21歲，腦性麻痺……，我已經經歷過了，不想再讓女兒這樣子，一個人躺在床上什麼事都不能做，這種煎熬真的不是一般人所能承受的。」

徐姓友人則強調，女童母親原本要器捐，但醫生說這必須經過檢察官同意，畢竟涉及刑事案件，後續可能需要解剖驗屍，如果到時候沒有器捐，還請不要責怪家屬，至於是否拔管，醫生也有說明，要等到組織全部壞死才能拔管。

台中虐童案今拔管？母淚訴：仍無法自主呼吸。（圖／翻攝自Facebook／協心臨時粉絲團）

▲女童阿嬤不捨孫女、女兒受苦。

「我是用意志力在撐的。」女童母親表示，這幾天幾乎都在醫院照顧女兒，沒辦法工作，也難過到睡不著、吃不下，期間有很多人、很多單位來探視，真的非常感謝各界的善心，但她只有一個人忙不過來，之後的事情會交給協心臨時粉絲團協助，不會對外募款，在此，先婉拒並感謝其他單位的協助。

至於外傳今日（26日）中午可能就會拔管一事，目前尚未獲得醫院方面證實。

▼徐姓友人正義哥表示，後續會繼續幫助女童母親度過難關。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼愛心正義哥徐奕援助台中虐嬰案。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：台中,女童,保母,虐待,虐童

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