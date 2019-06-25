開在高速公路上...粗長鐵棒貫穿車窗　「恐怖蛛網碎裂」駕駛撿回一命

▲廣東佛山一名駕駛行經高速公路，竟飛來一根粗鐵棒貫穿前擋風玻璃，所幸他僅受輕傷。（圖／翻攝自微信／小強熱線）



實習記者陳妙津／綜合報導

廣東佛山一名駕駛近日開車上高速公路，半途卻飛來一根粗鐵棒直直插入前擋風玻璃，從事發畫面中的「蛛網狀破裂」看來怵目驚心，所幸駕駛命大，僅受到輕微擦傷。目前警方仍在調查鐵棒來源中。

據《梨視頻》報導，一名駕駛18日開車行駛在佛山三水區某高速公路，卻遭前方車輛散落的粗長鐵棒當場插入前擋風玻璃。從行車紀錄器的畫面看來，反應時間甚至不到1秒鐘，鐵棒先是打中引擎蓋，隨後彈起插入玻璃中，密密麻麻的蛛網狀碎裂可見衝擊力道之強勁。

▲▼受損車輛內外對比更顯事件恐怖。（圖／翻攝自微信／小強熱線）



還好駕駛僅受輕微擦傷，並無大礙，而且臨危不亂地將車慢慢減速後，開往應急車道上，避免更多意外發生，事後也報警處理。警方到場後，正調查鐵棒來源。

▲插入車輛的鐵棒既長又粗，而且還是實心的。（圖／翻攝自微信／小強熱線）



類似案例也有很多，台灣有網友在「爆料公社」發文表示，父親開車在運鐵棒的貨車後，沒想到鐵棒鬆脫，直接插入父親所開車輛引擎中，貫穿到車裡，幸好被腳踏板擋住撿回一條命，也讓聽聞網友紛紛直呼「根本絕命終結站」。

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