綠燈前車堵著不走　他跨雙白線駛離收600元罰單「結局逆轉」

記者黃翊婷／綜合報導

楊姓男子2018年11月開車行經桃園市國際路二段與力行路口，前方車輛駕駛在號誌燈轉為綠燈後仍滯留在原地，按了喇叭也不理，擔心占用車道於是右轉跨越雙白實線離開，沒想到事後卻收到一張600元的罰單，他不滿提告。台中地院法官認為，楊男當時除了右轉離開，別無他法，因此裁准撤銷罰單。

▲楊男當時是行駛在內側車道，因為前車停滯不前，他才改轉到中線離開。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，楊男主張當時行經該路段時，明明已經是綠燈，前方車輛卻久滯原地，而旁邊的右線車道車輛都已經開走了，他試著按喇叭提醒前車駕駛，但沒有用，擔心繼續停著不動會占用道路，無奈之下才右轉跨越雙白實線離開，沒想到事後竟然接到罰單。

楊男認為，自己行駛的車道並非左轉專用道，加上不知道前車駕駛究竟是車輛故障還是睡著，竟然久久停滯不前，不得已才會那麼做，跨越前也有注意四周的交通狀況，未妨礙交通或危害其他用路人，況且雙白線並非絕對禁止跨越，如果遇到特別情形，例如施工路段，總不可能要守法等到施工結束才繼續前進，他的狀況也是同樣道理，應該沒有理由受罰。

▲楊男曾按喇叭提醒前車駕駛，但對方沒有理會。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

台中地院法官調查，發現楊男的確有跨越雙白線駛離現場的行為，並被桃園警分局以「任意跨越兩條車道行駛」為由，開罰600元並記違規1點。

法官表示，駕駛不依標線指示變換車道，與爭道行駛任意跨越兩條車道的情況有別，楊男當時看到綠燈應可期待繼續直行通過路口，沒想到前方車輛卻亮起煞車燈不動，這時要求後方停等的駕駛繼續等待，確實有些強人所難，又事發路段內側車道並非左轉專用車道，他除了變換車道之外別無他法，雖然違規跨越雙白線，但屬於無期待可能性的行為，應該阻卻責任不罰，最後裁准撤銷罰單。