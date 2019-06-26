把握車禍當下和解良機！　旺旺友聯7月推現場即時理賠

▲旺旺友聯今年7月開始推出「車禍現場小額賠款即時付款理賠」服務，讓保戶不錯失車禍當下的和解良機。（圖／達志／示意圖）

記者紀佳妘／台北報導

車禍事件在生活中層出不窮，許多人希望在當下就能完成和解，避免花費太多時間和心力。旺旺友聯今年7月起推出「車禍現場小額賠款即時付款理賠」服務，讓保戶不錯失車禍當下的和解良機。

旺旺友聯預計在7月1日開始推出「車禍現場小額賠款即時付款理賠」服務，當理賠人員事故現場處理查勘由保戶造成第三人的財損或體傷損失狀況後，經雙方同意且和解理賠金額在1萬元以下時，當場填具相關的理賠文件和填寫和解書，即可在雙方同意狀況下，由理賠人員將相關文件回傳進行後續內部流程後，立即以網路匯款到對方帳戶，並結束這場意外。

旺旺友聯表示，很多理賠事故可能只是車輛輕微受損，或是人身輕微擦挫傷的案件，包括撞到排氣管或保險桿等小零件、被後視鏡撞到手臂輕微紅腫等，不過雙方往往因寄送文件、車廠估價等相關手續耗費大量時間，一般快則需3至5天，慢則會拖到月餘，讓車禍造成的陰影更加擴大。

為讓保戶不錯失車或當下的和解時機，旺旺友聯這次推出的新服務，只要按照相關流程及必備文件，加上手機拍照，將事故現場相關證件回傳公司，由理賠人員再把後續作業完成，也能免除當事人處理後續繁瑣的理賠事宜。

旺旺友聯也提醒，不少年輕車主當事人對保險意識薄弱，僅有保強制險，甚至也沒投保，一旦不小心發生意外事故，將會造成很大的經濟負擔，因此一定要視經濟能力適度投保第三人責任險，或是超額責任險，做好充足的保障。