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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

雷皓明／【釋字777號】無過失肇事，你就沒有罪？

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▲▼ 88車禍 。（圖／記者洪正達攝）

▲車禍發生時，即便無過失，但若有人傷亡，一定要等到警察來才能離開，否則輕則罰鍰和吊扣駕照，重的話可能要坐牢！（圖／記者洪正達攝）

車禍發生時，即便你沒有錯，無過失肇事，但沒留在現場也算是肇事逃逸。台灣法院一直秉持這個邏輯，直到最近才被大法官宣告違憲（大法官釋字第777號解釋）。

到底車禍發生時，什麼時候可以走？什麼時候不能走？走了會有什麼責任？車禍發生後，不管有沒有人傷亡，其實都不能擅自離開！如果沒人受傷，卻擅自離開，依照《道路交通管理處罰條例》第62條，處一千至三千元罰鍰，還要吊扣駕照一至三個月。如果有人受傷，卻還擅自離開，將從吊扣駕照變成吊銷，還會構成肇事逃逸罪，是要坐牢的。因此，不管有沒有人受傷，其實你都不能擅自離開，只是罰的輕跟重，以及你離開前應該做的處置。

當然，如果「無人受傷或死亡」，你必須依照《道路交通事故處理辦法》做完以下4件事，你就可以離開：

1.如果事故地點在車道或路肩，應在適當距離處豎立車輛故障標誌或其他明顯警告設施。
2.如果發生火災，應迅速撲滅，防止災情擴大，並儘速通知消防機關。
3.不得任意移動肇事車輛及現場痕跡證據，除非你能標繪車輛位置及現場痕跡證據，才能將車輛移到不妨礙交通的路邊。
4.通知警察機關，除非當事人當場自行和解者。

但是，如果「有人傷亡」的話，不管怎樣都不能任意變動現場，也不能自行和解，一定要等待救護人員及警方到場。

簡單來說，沒人受傷的話，你只要跟對方喬好、達成和解，就可以離開；如果有人受傷，不管對方是否接受和解，都應該等待警方到場，確認現場及雙方資料，才能離開。

最近的大法官解釋777號，特別去處理到底「肇事傷人」包不包含「無過失的情況」。舉例來說，有一個人開著車卻莫名其妙地超速撞上安全駕駛的你，你到底有沒有必要停下來救助他，幫忙報警，等待警察到場後再離開呢？

過去的法院判決都認為「要」，也就是說，即便不是你故意或過失造成的車禍，只要有人受傷，你都有留在現場報警的義務。但釋字777號則寫下新規則，認為「不用」，如果車禍造成傷亡，但你毫無過失的話，你直接離開也不構成肇事逃逸罪。要注意的是，大法官只有說「不犯罪」，所以即便是無過失肇事，擅自離開還是會有罰鍰、吊扣駕照。

但這個結果看起來很奇怪：「說不罰，結果還不是要罰，到底在幹嘛？」大法官背後的意思是，至少在無過失這部分，應該不需要讓人坐牢，這樣的處罰太嚴重，因此用罰鍰、吊扣或吊銷駕照就好。

簡單來說，車禍發生時，如果沒人傷亡，除非雙方有喬好或和解，才能離開；若有人傷亡，一定要等到警察來才能離開，否則就有被處罰的危險，輕則罰鍰和吊扣駕照，重的話可能要坐牢，千萬不要覺得沒人受傷就擅自離開喔！（本文轉載自律師談吉他粉絲頁

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關鍵字：法律,司改人權,雷皓明,釋字777,肇事逃逸,車禍,大法官解釋

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