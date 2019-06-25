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民團不滿大法官被提名人未答問卷　蔡宗珍：為了尊重國會

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▲▼司法院大法官被提名人行使同意權全院委員會 蔡宗珍 立委林奕華 陳玉珍 費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院大法官被提名人蔡宗珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院25日舉行全院委員會，審查司法院大法官被提名者楊惠欽及蔡宗珍。不過民間監督大法官人選聯盟25日上午召開記者會，表示4位大法官被提名人並未回復聯盟之問券與個人資料調查表，拒絕民間監督，因此不予推薦，並要求立法院嚴格審查大法官被提名人是否適任。對此，蔡宗珍25日下午表示，大法官被提名人應該要完整嚴格接受國會資格審查，「這是為了尊重國會」。

民間監督大法官人選聯盟25日上午召開記者會表示，4位大法官被提名人並未回覆聯盟之問卷與個人資料調查表，拒絕民間監督，因此不予推薦，聯盟也呼籲立法院應重視公聽會專家學者之意見，針對倉促草率之審查時程進行修正，嚴格審查大法官被提名人是否適任。

▲▼民間監督大法官人選聯盟召開記者會 。（圖／記者林銘翰攝）

▲民間監督大法官人選聯盟25日上午召開記者會 。（圖／記者林銘翰攝）

民進黨立委周春米也於全院委員會詢問此事，蔡宗珍指出，身為一個憲法學者能夠站在立法院議會的備詢台是很高的榮耀，並不是因為即將出任的職務，而是因為「這一道程序」。蔡宗珍說，我國憲法明文規定司法院大法官必須由總統提名，由立法院同意後始得認命，強調這是憲法一個非常重要的規定，也必須是一道莊嚴的行憲程序。

蔡宗珍表示，因此她與其他3位被提名人了解，這道憲法程序關鍵的意義在於承接、獲得立法院國會代表的民主正當性，所以應該要完整且嚴格地接受國會的資格審查，倘若在接受審查之前先以回答問卷或者比較輕鬆的方式回應，行程的結果就是負有憲法行使同意權的立法院及立法委員必須去接收二手資料，亦即必須從媒體或者被整理過的資料去理解被提名人的一些看法。

蔡宗珍說，為了尊重國會，也為了尊重憲法所定的大法官人選形成程序，才會做出這樣的決定，外界的意見與關切他們也都聽到了，所以才會盡可能的在口頭報告與自我介紹向全國人民說明，並接受立法委員的質詢，這是最主要的原因。

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關鍵字：大法官,立法院,蔡宗珍,周春米,民間監督大法官人選聯盟

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