憲法法庭審教師年改　行政院：老人花費較少！？引激辯





▲針對教師年改，司法院大法官召開憲法法庭審理。圖為先前退休教師團體要求大法官釋憲的行動。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院大法官會議25日繼續召開憲法法庭，下午進行教師年改部分。關係機關行政院、考試院方面代理人黃旭田律師，發言時提到「年紀越大的人花費越少」，引起聲請方不滿，聲請方代理人董保城更直接反嗆：「你有當過老人嗎？」這次憲法法庭結束後，大法官將在1個月內指定期日公布解釋。

本次憲法法庭進行教師年改部分，聲請人指定代表立委曾銘宗、高金素梅、林為洲出席，另外委任代理人由律師林石猛、教授董保城、律師朱敏賢出席；關係機關行政院指定代表仍為政務委員林萬億、教育部處長李嵩茂、考試院指定代表銓敘部司長陳紹元，代理人則有副教授陳信安、律師翁國彥、律師黃旭田出席。鑑定人則由聲請人推薦教授黃耀輝、關係機關推薦副教授柯格鐘。

一開始由立委曾銘宗陳述，他認為政府針對教師年改，違反信賴保護原則、平等原則，已經是一個不守信用的政府。他更認為，教師年改之後讓「大學教師退休金領得比中小學教師還少。」要求大法官宣告政府年改政策違憲。

而在關係機關陳述時，代理人黃旭田律師指出，沒有證據證明年紀越大的人需要更多的錢花費，甚至根據資料顯示，年紀大的人花費比較少，若有較大金額支出則在醫療花費，則是在健保部分保障，並非由薪資、年金處理。黃旭田的發言隨即引起聲請方的不滿，聲請方代理人董保城直接挑明問黃旭田「你有當過老人家嗎？」

黃旭田進一步解釋，雖然他不是老人家，但大家都曾有照顧老人的經驗。他舉出衛福部2017年調查資料，顯示55歲以上老人月支出1萬5000元，65歲以上則為1萬3000元，確實越老花費越少；另外他也提出美國的相關調查，指出基本生活費確實是越老花費越低，因此政府做出漸進式改革是有必要的。

