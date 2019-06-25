大法官被提名人蔡宗珍看李進勇案：蘋果和橘子不能放在同一個籃子裡

▲司法院大法官被提名人蔡宗珍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院25日舉行全院委員會，審查司法院大法官被提名人楊惠欽及蔡宗珍的資格。由於蔡宗珍曾於5年前公開批評服貿協議「具備賣台隱憂」，且未經過實質審查即通過實屬違憲，因此無黨籍立委陳玉珍在審查過程時，特別以中選會主委李進勇人事案上個月也未經審查就強行通過為例提問，身為一位準大法官是否會並持一致之立場？對此，蔡宗珍表示，「蘋果和橘子不能放在同一個籃子裡」，兩者的法規依據與脈絡完全不同。

陳玉珍指出，上月28日立法院以65：2的票數通過中選會主委人事案，根本沒有經過實質審查，「不要說三分鐘，連一句話都沒有問到主委」，還限制在野黨只能將票投進特定的票匭，完全沒有經過實質審查程序即通過，若按照蔡宗珍過去的標準，李進勇出任中選會主委擔任也是違憲、不合法？

對此，蔡宗珍回應指出，「作為一個法律人請容許我迂腐一點」，人事案的審查與法規的審查在法源依據、脈絡上完全不同，服貿協議不管是作為法律命令、或是兩岸協議的法律屬性，都應該進行立法院實質審查的程序。

另外，陳玉珍也提問，當年認為服貿沒有經過實質審查就強行通過實屬違憲，當今成為大法官被提名人後對於中選會主委人事案是否會貫徹先前想法，秉持一致的態度與立場？

對此，蔡宗珍僅說，「蘋果和橘子不能放在同一個籃子裡」，強調兩者的法源依據與脈絡完全不同，無法放在一起進行比較。

▼無黨籍立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

