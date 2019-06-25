台南「金華61鴉片綠豆蒜」雙色粉圓秀色可餐！　市政府捷運出口1分鐘限時開賣

▲統一時代台南展推出多款在地商品，進福阿梅花生糖看起來超豐富。（圖／統一時代提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

知名於屏東的綠豆蒜，在台南安平老街店鋪「金華61」，近期因應「台南府城美食展」邀請限時北上開賣，就在捷運市政府站統一時代百貨出口，路程不到1分鐘，在炎夏吃上一碗冰涼甜品，加上店家自製的雙色粉圓，暑意全消。其展覽共集結23家府城在地美食，不用舟車勞頓也能吃得到。

▲金華61鴉片綠豆蒜，自製雙色粉圓也是招牌之一。

統一時代百貨看準民眾愛吃美食的特性，今年再次與台南市政府合作，於6／25至7／4舉辦該百貨第二屆「台南府城美食展」，集結23家巷仔內經典美味小吃，包括之前來參加的度小月、西井村峰蜜滷味、後壁冰糖醬鴨、所長茶葉蛋、金華61鴉片綠豆蒜、大水缸酸梅湯、芝麻先生等，都是去年表現熱門店家。

▲楊哥楊嫂肉粽。

▲後壁冰糖醬鴨。

此外，另新增麻豆助碗粿、楊哥楊嫂肉粽、進福阿梅花生糖、章成麥芽糖、紅磚布丁、芳苑冰棒、山西土豪包、啵蒡牛蒡脆餅、草莓大福，從做主餐的擔仔麵、碗稞，到甜點包括零嘴、滷味、古早味清涼飲品全包，只要一出捷運馬上就買得到。

▲渡小月擔仔麵。

▲麻豆助碗粿。

▲西井村峰蜜滷味。

業者表示，除台南特色小吃與點心之外，會場還在特定時段推出限時限量特賣及消費優惠。另單筆消費滿500元，憑發票即可兌換抽獎序號，可抽GoPro與台南大億麗緻酒店住宿券等獎品。