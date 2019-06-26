台南永康套房父子3人燒炭　男童不治女童尚未脫險

▲台南永康區中正北路一棟集合式出租大樓， 1男子及1男1女2名孩童已呈OHCA無生命跡象狀態倒臥房內，消防人員緊急將3人分別送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康區中正北路一棟集合式出租大樓6月26日凌晨父子3人燒炭尋短案，3人經送永康奇美醫院及成大醫院急救，其中29歲黃姓父親急救後復意識，5歲男童則急救無效宣告死亡，另女童經成醫急救後恢復生命跡象，惟未脫離險境，目前成大醫院仍全力觀察救治中。

▲警、消人員破門進入搶救。

據了解，台南市消防局於6月26日凌晨0時12分許，接獲員警通報，位於永康中正北路一處集合式出租大樓傳出燒炭煙味，疑似有人燒炭自殺，經派遣鹽行消防分隊前往查處，0時26分破門進入後，發現現場為1名男子意識模糊，另有約男童及女兒2人已OHCA無生命跡象，經派遣永康、大橋消防隊救車將男子及男童送永康奇美醫院急救，女童送往成大醫院急救中，其中男子昏迷指數只有3。



據了解，該住處原為一家4口，26日凌晨因樓上住戶聞到疑似煙味，但不知煙味的來源，才向警方報案，經警方搜索後，發現煙味來自1樓一處住戶，且告門無人應門，趕緊請求消防人員協助破門查看，才發現此事，留內留有烤肉架燒炭跡象。

據了解，26日凌晨0時7分，蔡姓管理員向警方報案指出該處有濃厚煙味，經警方通報消防隊到場破門後，發現有燃燒木炭之盆架，並迅速搶救出29歲黃姓男子、5歲黃姓男童及6歲黃姓女童，救護人員將黃男及黃姓男童以救護車送消永康奇美醫院搶救，女童則送成大醫院搶救，目前黃男及女童經醫護人員全力搶救後恢復心跳，惟男童經急救後，仍於26日凌晨1時3分許宣告不治身亡。

▲黃姓男子父子3人分送永康奇美醫學中心、成大醫院急救，惟男童搶救仍不治身亡。（圖／記者林悅攝）

永康奇美醫學中心指出，29歲黃男到院時昏迷指數只有3，經奇美醫學中心急診醫療團隊插管搶救後已恢復意識，後續將於一般病房繼續治療，但男童到院蒯已無呼吸心跳，經搶救仍不幸身亡。成大醫院則指出，6歲女童雖搶救恢復生命象，但狀況不穩定，尚未脫離險境，仍持續治療觀察中。

據了解，黃男等3人係父子關係，尋短原因不明，警方將待黃男情況穩定後，再進一步釐清相關案情。



社會局表示，案家非列管個案、過去無通報紀錄、亦無福利身分。發生憾事令人不捨與心痛，案發後第一時間指派社工陪同並協助案家處理後續事宜，後續社會局亦會請社工定期關懷需求並持續提供後續的協助。未來若有經濟困難，社會局亦會媒合民間資源予以協助。

社會局呼籲，年幼的孩子無法為自己發聲，身邊最親近、相信的家人要珍惜守護其生命，家庭問題請洽社會局各區家庭福利服務中心尋求專業協助，經濟問題亦可申請補助，撥打1957社會福利諮詢專線，家人有自殺傾向可撥打自殺防治安心專線(0800-788-995)，共同面對問題解決。



有關6月26日清晨家長攜2子疑似輕生案，台南市教育局表示，據了解2姊弟就讀永康區某私立幼兒園大班及中班，平時就學情形正常，十分懂事乖巧，得知消息令人不捨，教育局獲知訊息確認姊弟身份後，即聯繫園方及相關社政網絡，期能協助提供家屬相關資源。

教育局已督責學生輔諮中心提供家屬關懷協助，並協助連結社會局、衛生局及相關扶助資源，對於幼兒園部分將進行安心服務。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

（內文更新10時23分）

