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2歲童墜落溺水…澎湖300年「四眼井」秒架鐵網！　民代傻眼：古蹟變烤肉網

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▲▼澎湖四眼井。（圖／記者許力方攝）

▲澎湖四眼井為歷史超過300年的三級古蹟。（圖／記者許力方攝）

地方中心／澎湖報導

澎湖古井「四眼井」有超過300年歷史，是相當著名的三級古蹟，6月初卻發生2歲蔡姓男童墜井意外，為避免意外發生，在井口增設防墜網。馬公市民代表蘇育德24日前往現場一看傻眼，發現設網後簡直像「無煙燒烤」的烤肉網，建議不要因噎廢食，文化局回應將考慮改為細網。

嘉義2歲蔡姓男童16日晚間和阿嬤到馬公市中央街逛街，參觀四眼井時，他好奇上前查看，不料踩空，旁邊也無欄杆阻擋，就摔進井底，井裡還有水，導致溺水嗆到，阿嬤焦急地邊哭邊拿手電筒照光，幸好當時有熱心鄰居跳下去救人，救上岸時一度沒了呼吸心跳，經送醫脫離險境。

對此，文化局長回應，將會在井裡加設防護網，讓民眾觀賞古蹟也能安心遊玩。副局長王鏘魁24日表示，因2周前有一位2歲小孩童到四眼井旁往內探，不小心墜落，為了防止墜落事件發生，所以文化局就在四眼井上方增設一個類似防墜網。

知名的四眼井如今內側多了鐵網，設置移動式的防護網覆蓋，有遊客開玩笑說簡直是「四眼石頭BBQ」，市民代表蘇育德到場一看也相當傻眼，問說「這樣真的很像是無煙燒烤」，建議文化局真的不要因噎廢食。

文化局則回應，四眼井是四個圓形、錐形的物體，所以它的形狀是一個圓盤，目前我們所設的防墜網孔目比較細，設置起來就是一個網子在上面，旁邊有一個圓形的支撐物，所以從外觀看起來會很像烤盤。未來不排除改為較細的鐵網，希望能顧及安全以及感善觀感，讓大家持續參觀歷史古蹟，

事實上，四眼井為澎湖最古老的水井，位於澎湖中央街上，又名四穴井或四孔井，被評定為三級古蹟，有人認為遠在乾隆年間就已存在，但因缺乏史料證實，確切開鑿時間無法確認，昔日中央街又稱大井街，也是因這口井得名。

馬公市公所表示，四眼井並非四個井組成，只是因為井口較大，為避免取水民眾落水，才在井口蓋上有四個圓洞的石板，方便讓多人取水，造型奇特才取名四眼井。井深約5.6公尺，口徑約2公尺，終年湧出泉水，逢乾旱也不曾缺水，是早年澎湖居民賴以維生的重要水源，近年來已轉型為觀光功能。

▼2歲男童和阿嬤逛街，不慎墜井溺水。（圖／東森新聞）

▲▼四眼井。（圖／東森新聞）

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關鍵字：四眼井,澎湖,澎湖古蹟,蘇育德,馬公

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