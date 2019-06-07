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不怕沒錢吃不到超珍貴鮸魚　專家成功量產魚苗價格更實惠

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▲▼鮸魚。（圖／農委會提供）

▲在池塭中成功培育的日本銀身䱛成魚。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

鮸魚肉質鮮美細嫩，加工後製成的「花膠」，更是婦幼皆知的珍貴補品，經濟價值更勝魚肉數百倍。農委會水產試驗所指出，為促進灣海水養殖魚種多元化發展，和澎湖箱網業者合作進行日本銀身䱛養殖試驗，經多年努力，成功量產魚苗，未來國人能以更經濟實惠價格享用此魚種的鮮美滋味。

水試所表示，日本銀身䱛又名七星鮸、水鮸、白鮸，因為耐溫性廣（8-34℃）、成長快速、換肉率高，市場價格每公斤達400至500元，花膠售價以公克計，每公克高達180至225元，是極具發展潛力的海水養殖魚種。

請繼續往下閱讀...

▲▼鮸魚。（圖／農委會提供）

▲日本銀身䱛魚苗成功量產。（圖／農委會提供）

水試所提到，該魚種早期因種苗供應不足、殘食嚴重和運輸困難等因素未能成功大量養殖。因此2001年投入日本銀身䱛的種苗量產研究，並順利育成種魚，然因為當時石斑魚養殖產業正夯，考量市場因素，未立即大量推廣養殖。2016年霸王級寒流後，證明該魚種能耐受7-8℃的低溫，再次與民間養殖業者合作，收集野生鮸魚進行種苗培育工作。

這次養殖試驗結果發現，日本銀身䱛雄魚蓄養3年、雌魚4年可達性成熟；魚苗孵化後的餌料系列為牡蠣受精卵、輪蟲、橈足類、魚漿或豐年蝦成蟲，經40天培育可達吋苗階段。另在中間育成階段時，利用增加日投餵次數來降低魚苗體型差異及殘食行為，可使育成率大為提昇。

▲▼鮸魚。（圖／農委會提供）

▲日本銀身䱛魚苗。（圖／農委會提供）

水試所至初，經3年研發，今年已達成完全養殖及田間魚塭量產規模，每批次可收成數十萬尾日本銀身䱛魚苗，也順利克服該魚種因容易緊迫運輸不易的瓶頸，目前魚苗已可耐受12至15小時的長途運輸，送至澎湖的箱網進行養成。近期內可望推廣至產業大量養殖，使國人無論有沒有錢，都能輕易地品嚐到這肉質細軟Q彈、清甜鮮香的魚種，並推動花膠加工產業的發展，形成高經濟價值的新產業鏈。

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關鍵字：鮸魚,農委會,水產試驗所,澎湖,花膠,經濟價值

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