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《公視台語台》14頻道7月開播！極短時間籌備、帶著「復振母語」使命

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▲▼ 《公視台語台》14頻道7月開播！極短時間籌備、帶著「復振母語」使命（圖／文化部提供）
▲ 《公視台語台》14頻道7月開播！公視董事長陳郁秀（左）和文化部長鄭麗君（右）正式對外介紹。（圖／文化部提供，下同）

記者林育綾／台北報導

《公視台語台》將於7月1日與觀眾在14頻道見面，今（25）日正式端上檯面，對外介紹新製的台語節目，包括林美秀、Janet等知名藝人也跨刀來台語台主持。公視董事長陳郁秀認為，台語是很多人的母語，必須要被保存及再利用；而文化部長鄭麗君也提到，台灣在16年前成立客家台，14年前成立原民台，卻沒有台語台，經過政府及民間團體多年的催生，終於在去年通過《國家語言發展法》，成立由國家支持的台語電視台，是推動文化平權及復振母語的關鍵一步。

▲▼ 《公視台語台》14頻道7月開播！極短時間籌備、帶著「復振母語」使命（圖／文化部提供）
▲《公視台語台》將於7月1日與觀眾在14頻道見面。（圖／文化部提供）

公視董事長陳郁秀分享，台語是很多人的母語，必須要被保存及再利用，是祖先留下來的生活經驗，如同文化資產，需要我們好好保存；而再利用其實就是活用，如今生活在一個變化迅速的世界，要透過活用才能再創造台語的新未來。此次在極短籌備時間內讓台語台順利開播，希望大家不吝給予支持和鼓勵。

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文化部長鄭麗君表示，台灣在16年前成立客家台，在14年前成立原民台，但卻沒有台語台。經過政府及民間團體多年的催生，終於在去年通過國家語言發展法，成立由國家支持的台語電視台，是台灣推動文化平權及復振母語的關鍵一步。台語頻道不只是台語族群的電視台，而是全民的電視台，邀請全民共同使用台語、欣賞台語的美，文化部未來也會全力支持台語台的營運，並透過公視及華視，支持民間製作團隊製作更好的台語節目，不忘《國家語言發展法》的使命。

▲▼ 《公視台語台》14頻道7月開播！極短時間籌備、帶著「復振母語」使命（圖／文化部提供）
▲《台語百面通》戲偶主持人跩鴨與彭風。

台語台《中晝新聞》主播許雅文、《下晡新聞》主播吳國禎，分別介紹《公視台語台》全新節目的主持人，包括小學生台語字詞搶答、生活常識益智遊戲節目《旺來，西瓜，仙拚仙！》，將由謝怡芬（Janet）主持；而結合小學生電競比賽與百工百業介紹的節目《台語百面通》，則是由布袋戲偶仙界小霹靂擔綱主持；還有邀請全家成員組隊一起挑戰台語益智題目、透過有趣對話搶答拿獎金的《全家有智慧》節目，由林美秀、OS桑阿松（紀竣崴）搭檔主持。

▲▼ 《公視台語台》14頻道7月開播！極短時間籌備、帶著「復振母語」使命（圖／文化部提供）
▲《全家有智慧》節目，邀請全家成員組隊一起挑戰台語益智題目，由林美秀、阿松搭檔主持。

被問到為什麼會接受台語節目的主持邀請，Janet笑稱自己講的是「台語English」，會接受主持邀請其實是因為爸爸的鼓勵，小時候在家只能講台語，出門才能講英語，曾經因為有字不會講，還特地開門說「我想要吃steak」。希望未來透過主持台語節目，能夠和小朋友一起玩、一起學。

▲▼ 《公視台語台》14頻道7月開播！極短時間籌備、帶著「復振母語」使命（圖／文化部提供）
▲台語台的開台戲《苦力》。

另外，開台大戲《苦力》的導演李岳峰，演員蔡昌憲、傅子純、林玟誼、陳怡嘉等多位演藝人員，亦現身記者會為戲宣傳，簡介劇中一群被稱為「苦力」的社會底層碼頭工人，在社會角落裡卑微又堅忍的生活，在逆境中相互扶持，不向命運低頭，勇敢面對新人生的故事，並分享演出心得。

7月6日也將舉行開台典禮「台語開港 做陣出帆」，這項活動特別選在基隆市海洋廣場舉辦，傳達「海洋意象」的台灣精神。活動總監楊大正表示，活動表演內容包含國寶級傳統唸歌、台語流行歌謠及新生代熱唱，從中呈現台語文化的發展歷程與傳承精神，並以「出航」的船螺聲代表《公視台語台》將開港出航，載著台語文化航向開闊的世界。活動錄影將於當天晚上8點於《公視台語台》播出。

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關鍵字：公視台語台,文化部,公視,台語頻道,台語台,林美秀,Janet,鄭麗君

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