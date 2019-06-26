董仔、關關夏日外景肌掛急診！DR.WU開3大王牌處方實現潤透光

▲網紅董仔和關關經常在戶外工作，體驗DR.WU各系列一一擊破各種肌膚困擾。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

常出外景及在戶外工作的網紅董仔和關韶文（關關），不僅曬得一身健康小麥色，更曬出肌膚保養問題，董仔更大嘆台灣明明氣候潮濕，女孩們卻常有缺水問題，加上外在環境刺激，讓不少人都有肌膚敏感問題！還好台大皮膚科權威吳英俊所創立的DR.WU根本小資族的肌膚救星，在台上市15年累積豐富實戰經驗，將女孩們最在意的亮白、煥膚到敏感肌修護問題，媲美吳英俊醫師親自為每個女孩開處方般，各種問題肌保養配方應有盡有。今年更針對夏日肌膚問題，推出3大王牌系列為愛美女孩們的美肌問題顧好顧滿，重拾肌膚的潤透光采。

▲常在外拍片的董仔有膚色不均的困擾，最愛DR.WU潤透光美白系列。

一直以來，台灣女孩普遍嚮往仙女系的雪白肌膚，然而台灣夏季紫外線的侵襲，對肌膚的傷害非同小可，除了加強保濕和防曬以外，想要提升肌膚的亮白度，女孩們一定要知道近期【DR.WU潤透光美白系列】的亮白明星成分「穀胱甘肽」～它正是美白針的主要成分之一！即使無法經常上醫美診所打美白針的小資女，在家也能直接「擦」美白針，享受同等級效果，又因為成分相當溫和，同時兼具「保濕＋亮白」神力，即使術後敏感肌也可用，而且全系列日夜皆可用，不用擔心反黑又可以加強保濕，一次達成5大效果，白皙、光澤、淨透、水潤、均勻，根本今夏最欠敗潤透光王牌！

▲DR.WU潤透光美白經28天實測後的高滿意度。

DR.WU潤透光美白系列有4大單品，「潤透光美白精華化妝水」能加速導入並加強後續保養品吸收力，並添加尿囊素，能同步保濕肌膚；「潤透光美白精華液」堪稱最高濃度全能美白精華，全面勻亮、白皙膚色，一次解決所有黑色素問題，並含微分子乳油木果萃取及維他命E，可潤澤滋養肌膚、回復肌膚彈力；美白＋保濕二合一的「潤透光美白精華乳」質地像奶油般輕盈，而且清爽好吸收，人人臉上自帶網美光。同時「潤透光美白眼部精華液」，無論是熬夜、過敏或眼周凹陷的各種黑眼圈困擾，不僅可提升眼周緊實度，更可以加速清除造成黑眼圈的血液色素及局部發炎，好吸收不長肉芽，根本眼周救星！

▲DR.WU的杏仁酸系列可改善毛孔讓肌膚細緻嫩滑。

另外，關關也分享了自己最愛【DR.WU的杏仁酸系列】，可軟化角質，使毛孔變小讓皮膚變細緻嫩滑，在家保養就能達到煥膚效果。他個人最愛含18%黃金濃度的「杏仁酸亮白煥膚精華」，可改善暗沉、淡化色素；如果是像董仔有敏感肌問題則建議含有黃金比例3重酸的「杏仁酸溫和煥膚精華」，透過杏仁酸溫和去除老廢角質、水楊酸深入毛孔清除粉刺痘痘、焦葡酸淡化深層斑點等，在淺、中、深不同的角質層分別代謝、毛孔淨化、全面提亮一次達成！

▲DR.WU實驗室精華系列為乾燥肌加強修護。

除了上述兩大系列之外，不得不提今年夏天為乾燥肌及敏感肌女孩們最新的【實驗室精華】系列，這是DR.WU累積多年問診經驗，模擬醫師處方藥，搭配2種以上高純度專效成分，所打造出高濃度的複合原液配方，讓乾敏肌女孩只要在原本的步驟+1步驟，即可修復同時為保養打通關，開啟後續保養力。像肌膚容易乾燥的女孩，可以選用「2%神經醯胺保濕精華」，透過奈米分子更容易被肌膚吸收，比一般神經醯胺高出2倍滲透力，快速滲入肌底，可以深層潤澤，全面修復肌膚，還添加天然植萃仿生肝糖，讓肌膚保濕不間斷；而又乾又敏感的「熱情沙漠肌」，就比較適合10%菸鹼醯胺B5舒緩精華，因為菸鹼醯胺能快速緩解因乾燥引起的皮膚不適，而維他命原B5則能迅速補充水分，提升肌膚含水量，讓肌膚更加柔軟水潤，這兩罐也可以協同搭配，達到快速舒敏效果。

既然夏天高溫日曬逃不了，那麼就靠自己做好全面性防曬，回家後就使用適合自己的DR.WU溫和修護神救援，優雅迎接盛夏成為潤透光美人！

▲董仔、關關夏日外景肌掛急診！（影／ETtoday)