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快訊／2架德國颱風戰機相撞墜毀！　德國軍方證實1飛官生還

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▲▼德國颱風戰鬥機。（圖／路透社）

▲德國颱風戰鬥機示意圖，非當事戰機。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

根據德國媒體《德國電視二台》（ZDF）報導，2架颱風戰機（Eurofighter Typhoon）因為相撞在梅克倫堡-前波美拉尼亞州墜毀。德國內政部與軍方證實消息。

根據報導，2架戰機墜毀地點位在距離首都柏林北方120公里住的梅克倫堡米里茨湖（Lake Mueritz）湖區，其中一架撞到賈貝爾附近的一片森林。另一架飛機在Nossentiner小屋的南邊墜毀，兩架戰機墜毀處相距約10公里。

根據空軍與當地警察掌握情報，其中一名飛官彈射生還，另一名飛官目前下落不明，是否還有其他罹難者也還在調查。

這兩架戰機都是隸屬於空軍第73飛行中隊，德國內政部長卡弗爾（Lorenz Caffier）正前往當地了解狀況。

颱風戰鬥機（英語：Eurofighter Typhoon，又常被稱為EF-2000）是一款雙發動機，採前翼加上三角翼（鴨式布局）設計的多用途戰機，參與設計與生產的歐洲戰機公司（Eurofighter GmbH）是由數家歐洲的航太公司於1986年時組成，而相關的研發計畫則在更早的1979年時就已展開。

颱風戰鬥機單座款與雙座款皆有，單位造價1.37億美元（折合新台幣約41億元），正常起飛重量16,000公斤，最大速度2.0馬赫（ 2,495公里／小時）最大航程約3,790公里，作戰半徑約601公里，主要武裝包括AIM-9響尾蛇短程空對空導彈，流星主動雷達導引超視距空對空導彈，AGM-65「小牛」近程空對地導彈，暴風影巡弋飛彈，金牛座KEPD 350長程空對地導彈。

颱風戰鬥機主要使用國包括德國、奧地利、義大利、科威特、阿曼、沙烏地阿拉伯、西班牙、英國、卡達。

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