政見會／吳敦義：產生最強候選人！撥亂反正　贏得勝選

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國民黨總統初選電視政見會25日晚間正式登場，國民黨主席吳敦義表示，為了產生最強候選人，才舉辦三場政見發表會，國民黨在2020總統大選要撥亂反正，五位參選人都是優秀同志，會站在總統高度提出政見，最後產生的候選人，必然能夠贏得民心，贏得勝選。

國民黨今晚的第一場政見會，5位參選人親自出席，包括：前台北縣長周錫瑋、高雄市長韓國瑜、孫文學校校長張亞中、前鴻海董事長郭台銘，以及前新北市長朱立倫，而他們在發表會上的表現，將被視為民調最後衝刺的重要指標。

根據流程規劃，國政願景電視發表第一階段發言順序，經抽籤依序為周錫瑋、韓國瑜、張亞中、郭台銘、朱立倫，每人12分鐘。第一階段發言結束後，現場從4大議題中抽出兩題回答，每人每題回答3分鐘。第二階段現場問答的發言順序，第一題依序為朱立倫、郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋；第二題依序為郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋、朱立倫。

第一場政見會抽問題庫聚焦在憲政、外交、兩岸、國安四大議題：

憲政題

總統應遵守憲法、貫徹憲政，但蔡英文總統就任以來，違憲亂政、卸責濫權，甚至廣設東廠等違憲機關。請問如果您當選中華民國總統，您覺得應如何導正目前違憲亂政的情況？

外交題

蔡英文總統就任以來，不僅丟掉了 5 個邦交國，我國也無法再參加世界衛生大會年會和國際民航組織三年一度的會議。請問如果您當選中華民國總統，要如何帶領中華民國走出外交困境？

兩岸題

蔡英文總統就任以來，兩岸兩會制度化協商管道全面中斷，兩岸關係陷入緊張對峙的僵局，各領域交流都出現嚴重倒退，請問如果您當選中華民國總統，將如何化解兩岸僵局、開創新局？」

國安題

維護中華民國安全基本上要依賴三根支柱:一、強化與大國、尤其美國的關係，二、維持穩定的兩岸關係， 三、提升國軍的嚇阻能力。請問如果您當選中華民國總統，如何捍衛中華民國的國家安全？

國民黨總統初選舉辦北、中、南三場國政願景電視發表會，在第一場高雄場落幕後，第二場會在29日下午3時至5時在台中福華飯店舉辦，主題為青年、社會、文化、教育；第三場時間為7月3日晚上8時至10時，地點在台北國際會議中心，主題為經濟、財政、環境、能源。

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