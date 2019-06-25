酒駕紅燈右轉拒測飛車逃逸　醉男見警密錄影片只能認栽

▲桃園市廖姓男子今年5月間酒駕飛車拒檢，員警攔獲又拒絕酒測挨告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子今年5月間在中壢區多喝幾杯洋酒後駕車上路，行經中北路時違規紅燈右轉，巡邏車發現鳴笛示警要求盤查，廖竟以時速110公里高速在市區逃竄躲避盤查，員警圍捕攔查後發現廖混身酒味，但廖卻拒絕酒測，員警以密錄器錄影、酒氣濃厚、眼神渙散等移送法辦，檢警偵訊時，廖男坦承酒駕，因擔心被法辦才高速逃逸，桃檢偵結依公共危險罪提起公訴。

桃檢調查，44歲的廖姓男子今年5月15日深夜在中壢區某家KTV與友人同聚，席間喝了十餘杯洋酒，結束後不顧危險酒駕上路，行經中壢區中北路時因違規紅燈右轉被巡邏警員發現，鳴笛警示要求停車受檢，但廖男不但未停車反以時速110公里高速在市區逃竄。



警方通知線上警網圍捕後還是將廖男查獲，警員聞到廖滿身酒味進行酒測時，廖居然直接拒測，警員發現廖酒氣濃厚、眼神渙散，要他走直線時出現身體前後搖擺不定、腳步不穩等狀況，明顯就是酒醉情況，還提供附近監視器與員警密錄器等影片等證明，將廖依法送辦。



廖男在偵訊時坦承酒駕，辯稱害怕被警攔下才加速逃逸，桃檢25日偵結，依公共危險罪嫌將廖提起公訴。

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