擅闖松機管制區…醉男睡整夜「伴機共眠」？航警局澄清：7分鐘就逮人

▲松山機場管制停機坪區域遭到酒醉男子闖入。（圖／記者林敬旻攝）

社會中心／綜合報導

台北松山機場24日驚爆遭到一名酒醉男子闖入管制區，甚至還有媒體報導，男子闖進管制的停機坪過程不但無人察覺，甚至還在內呼呼大睡、待了一整晚與飛機共眠；對此，航警局24日晚間發出新聞稿駁斥，表示雖然男子闖入時無人察覺，但當他才剛踏進管制區時，就立刻被地勤人員發現，並通報航空站攔查，並沒有「睡整夜」。

航警局指出，24日清晨6時23分接獲台北國際航空站航務組航務員通報，有一名身分不明的男子於松山機場停機坪行走，航警局旋即派員將該名男子帶回調查。

經查，酒醉男子清晨沿著民權東路行走返回住處，但卻不慎誤入松山機場國際貨運站（該區為中科國際物流公司自主管理區），由於當時現場正在裝卸貨物，且負責門禁管制人員並未及時察覺，男子遂於6時16分誤入管制區；雖然男子擅闖成功，但才剛進入管制區域，機場地勤人員就立刻發現，並通報攔查。航警局強調，「絕對沒有如報導所言，於停機坪停留整夜睡覺之情事！」

航警局續指，男子遭發現、攔查的地點緊鄰貨運站機坪，與軍用機坪完全無關，亦與空軍一號停機坪相隔甚遠，並非如報導畫面字幕所顯示「空軍一號停機坪遭外人闖入」。

航警局表示，該案相關責任待調查釐清後，將依民用航空法規定予以究責；同時已督促中科物流公司加強保安作為，確實管制自主管理區各出入口，強化門禁管制措施。另一方面，自即日起提升中科物流巡邏密度，並於巡邏點加強守望，並將會同臺北國際航空站專案督導中科物流改善自主管理之航空保安工作，確保機場安全。