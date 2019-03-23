醉男跳車徒步推車說「我沒發動哦」　警：行車記錄器全都錄

▲陳姓男子酒後騎車因心虛不敢開大燈，見到巡邏員警又改手推車方式前行，仍被員警識破。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東1名男子日前酒後騎機車，未開大燈摸黑行駛，看到巡邏員警又改以徒手推行。員警直覺有異攔查，發現駕駛散發濃濃酒氣，男子辯稱機車未啓動，員警告知全部過程已被警車內行車記錄器錄下了，員警依法辦理測出酒測值0.52mg／l，全案依違反公共危險罪嫌移請臺東地方檢察署偵辦。

台東警察分局南王派出所警員龔冠瑜日前深夜執行巡邏勤務，巡經台東市興安路一段見慢車道一輛機車未開大燈摸黑行駛，為確保騎士夜間行車安全上前攔查勸導。不料機車駕駛看見警車後閃躲並瞬間將車熄火，改以徒手推行。員警直覺駕駛舉動有異，對談中發現駕駛散發濃濃酒氣，雖苦苦哀求，仍在員警堅持依法辦理下測出酒測值0.52mg／l。

▲雖然陳姓男子心虛不敢開大燈又改手推車方式前行，但仍被警方行車記錄器錄下全部過程。



駕駛在員警攔查過程一度辯稱因為喝酒，所以沿路徒手以足部蹬行的方式推車，員警應該看見自己未啟動機車。但經員警告知其騎乘機車畫面已在警方行車紀錄器側錄下無所遁形，只得改向員警求情，稱自己快到住家希望能放他一馬。由於龔員不為所動，駕駛又改藉撥打電話為由，期望拖延戰術能規避酒測，卻拗不過員警的堅持，最後乖乖接受酒測，確認酒駕事實。



警方調查，陳嫌先前已因酒後駕車案件遭警方移送多次，卻仍不知悔改。當日在與朋友餐敘後，貪圖一時方便而酒後騎車上路，沿路小心翼翼還不敢開酒駕、左顧右盼，殊不知警車在其後方全都錄，直呼歹路不可行。