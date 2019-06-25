鞋子噴防水噴霧吸入…OL「內臟上膜」逐漸缺氧20分鐘險死

▲日本一名OL因吸入防水噴霧，差點缺氧身亡。（示意圖／取自pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近日大雨狂襲全台，許多民眾擔心外出鞋子濕透，會將「防水噴霧」往鞋上一噴來預防碰到水的情況。但這種噴霧卻隱藏危機，日前日本一名女性便在噴上防水噴霧後的20分鐘內，逐漸呼吸困難，差點死亡。對此，專家表示，民眾使用防水噴霧時，務必要注意通風、帶上口罩。

日媒報導，東京一名OL在家中玄關使用「防水噴霧」，想藉此保養高跟鞋避免水、髒汙沾附，沒想到20分鐘後她漸漸無法呼吸，差點缺氧身亡；命名男子就沒這麼幸運，他在浴室中使用防水噴霧時，最後缺氧身亡。

請繼續往下閱讀...

▲使用防水噴霧時，務必注意是否通風。（圖／翻攝自pixabay）



原來，防水噴霧是用樹脂微粒構成，會在物體上形成薄膜，藉此防水；當使用者在不通風或室內使用，被吸入的樹脂微粒將依附在氣管、內臟上並形成薄膜，讓人無法吸入空氣，一吸入就排出，非常可怕。

台大化工博士謝玠揚也在臉書PO文提到，防水噴霧是利用化學物質，在物體表面呈現「疏水性」，讓被噴的物體表面形成「荷葉上的絨毛」一般，讓水滴難以附著，「其實不只是化學，也是物理」，「這種極細的樹脂噴霧其實就是PM2.5，吸進肺裡是排不出來的」。