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「Made In Japan」就一定好？看森下仁丹、朵茉麗蔻的經營之道

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▲日本製造。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

在購買商品時，除了商品本身和價格外，許多人的第一直覺會先翻到背面查看生產地，如果上頭標示的是日本，往往多一份信賴和安心感。尤其是購買較高價的品項時，更是會偏好挑選日本品牌，比方說汽車選擇豐田 Toyota、三菱 Mitsubishi；冷氣選擇日立 Hitachi、大金 Daikin；相機選擇佳能 Canon、索尼 Sony；家電用品則是選擇松下 Panasonic……等。

「Made In Japan」就像是一個魔咒一樣，吸引著大家的購物偏好，但究竟是迷思，還是真的值得青睞，看完以下三個例子或許能略知一二：

Example 1：無房屋漏水保固

謹守細節，謹慎把關每一個步驟與環節

▲日本製造。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

台灣每逢大雨，不論屋齡新舊，漏水是家常便飯的事，故許多台灣的房屋仲介公司都會特別強調「漏水保固」的售後服務。然而，你知道嗎？對於日本居民來說，可能這輩子都不會聽到「房屋漏水保固」！

日本人的做事態度極為嚴謹，對於每一個小細節都非常注重，在品質上的把關亦然。他們重視防患未然的事前準備，認為必須將每一間房子都用心、仔細地蓋好，確保沒有疑慮之後，才能夠出售給消費者，如此一來「房子本來就不應該也不會漏水」，何來的漏水保固之說？

如果真的不慎漏水，那就表示施工不良或是其中有環節出差錯，是非常嚴重的事。且在日本，每戶人家幾乎都會定期繳納修繕費用，來維持居住品質，更大大減少可能漏水的風險。

Example 2：森下仁丹晶球益生菌研發

不斷地研發和改良，絕不苟且對待消費者的信任

▲日本製造。（圖／女子學提供）

▲（圖／森下仁丹）

不僅於品質堅持上相當有原則，比起台灣公司的守舊與求快，日本人對知識的求知慾更高，熱衷多方創新嘗試，只要發現可以調整的地方，便會不計一切成本、精益求精地改良，即便遇到困難也不輕言放棄，只為將事情做到盡善盡美的地步。

像是百年品牌森下仁丹，早在 30 年前，發現比菲德氏菌對人體腸道保健十分有益，但卻容易因遇到高溫、接觸空氣、胃酸而成死菌時，便決定嘗試將獨有的晶球技術加以融合運用，希望能找到「平安」將好菌運送到腸道中作用的方法，為人類健康創造福祉。

▲日本製造。（圖／女子學提供）

▲（圖／森下仁丹）

不過這項抱負，並不是那麼容易達成！儘管在歷經數十個月的努力後，靠著新研發的「三層耐酸晶球」技術，總算能有效地將比菲德氏活菌運送至腸道中。但在實驗後卻發現長時間下菌種的存活機率會降低，秉持著「無法確保有效期間內好菌的存活率就無法推出成為商品」的原則，不願低頭放棄的仁丹研發團隊，以「職人」精神繼續奮力堅持。

終於在研發的第 5 年〈1993年〉成功製造出擁有 70％ 存活率的第一代益生菌，2015 年更是重大突破，達成高達 90％存活率，時至今日成為日本連續 21 年市占率 NO. 1 且零食安問題益生菌大廠品牌。

Example 3：朵茉麗蔻客戶服務

重視禮貌和誠信，用心對待人與人之間的情份

▲日本製造。（圖／女子學提供）

▲（圖／朵茉麗蔻官方網站）

不只產品用心，服務也是日本企業文化中相當重要的一環，透過整齊有素的訓練，不僅能使員工擁有高度的忠誠度與認同感，更能帶給消費者良好的購買經驗，因此即便是一個小小的客服人員，他們也會非常注重。

保養品牌朵茉麗蔻以專業的「朵茉專員」聞名，在進駐台灣市場後，甚至在日本公司成立一區專門服務台灣顧客的客服中心，不因海外市場而馬虎。這些專員被賦予站在第一線給予親切協助的任務，必須在電話響三聲內，以最快的速度接聽，帶給消費者最佳的感受，並且貼心地以顧客的角度出發，用心了解每個人的情況。

即使是隔著電話，仍需要保持微笑，因為透過話筒和語氣，另一端的顧客是能夠感受到不一樣的情感溫度。比起慣用制式化的 SOP 處理流程，這是日本、台灣企業兩者明顯的差異。

由上述例子可以發現，很多時候我們以為努力著墨在細節上沒有人會看見，但事實上這些日本企業的付出，正是「日本製」之所以暢銷，為人所稱道的原因阿！

延伸閱讀：

日本人心目中回購率 Top1！連續銷售數十年的 5 大不敗品牌，你買過幾樣？

賣比別人貴一倍、還能連續 15 年獲利！這家日本企業如何做到？

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：女子學,日本製造,日本,職人,品質

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