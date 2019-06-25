川習會G20登場　陸外交部：一次非常重要的會晤

▲大陸外交部新聞發言人回應本週習川會。（圖／翻攝大陸外交部官網）

大陸中心／綜合報導

日本大阪二十國集團（G20）峰會將在本週28、29日登場，期間中國國家主席習近平將和美國總統川普展開會議，討論貿易相關議題。大陸外交部發言人耿爽回應，「這次會晤將是一次非常重要的會晤，兩國元首將就兩國關係中的一些根本性問題交換意見」。他還呼籲，「當前世界經濟發展不穩定，希望G20能夠發出支援多邊主義，反對單邊主義，支持開放包容，反對保護主義，支持合作共贏，反對欺壓霸凌的強烈信號」。

大陸外交部新聞發言人耿爽在25日記者會上回應G20「習川會」相關問題。他表示，「我們當然希望會晤能有助於促進雙方加深互信，有助於雙方化解分歧，有助於雙方目前面臨的一些突出問題，中方始終致力於與美方一道來發展以協調、合作、穩定為基調的中美關係，我們希望美方也能同中方相向而行，共同為此作出努力，這符合兩國利益，也是國際社會的共同期待」。

國際貨幣基金組織與世貿組織日前分別發佈報告，對當前世界經濟前景表示擔憂。耿爽表示，注意到了這兩份報告，「報告裡面內容反映了當前國際社會的普遍呼聲和共同關切，當前世界經濟發展中不確定性、不穩定性的主要來源就是貿易緊張局勢，而貿易緊張局勢的主要來源就是單邊主義、保護主義與霸凌行徑。」

他還稱，「我們是當前諸多貿易限制措施的受害者，也始終站在反對單邊主義、保護主義與霸凌行徑的第一線。中方願意在G20期間，同各方就當前世界經濟形勢深度交換意見，就促進國際貿易增長，推動世界經濟發展，完善全球治理，應對風險挑戰，尋求共識與解決方案。我們希望大阪峰會能夠發出支援多邊主義，反對單邊主義，支持開放包容，反對保護主義，支持合作共贏，反對欺壓霸凌的強烈信號。我想這是G20作為世界經濟合作主要論壇在當前形勢下的應有擔當。」