安樂死未來修法方向？　楊惠欽：我現在難以抉擇

▲司法院大法官被提名人楊惠欽。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院本週啟動司法院大法官同意權案相關審查程序，於24日召開公聽會，25日、26日舉行全院委員會審查被提名者楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎等4人，最後將於27日進行投票表決，力拚本週過關。國民黨立委陳宜民25日於全院委員會詢問楊惠欽有關安樂死議題，楊惠欽表示安樂死牽涉到人民的生存權與生命權，是目前社會很受到重視的問題，但因為牽涉到民意需求，所以她個人傾向這是在立法政策要考量的事項。

陳宜民指出，台灣已經正式進入高齡化社會，每7個人就有一個是65歲以上的長者，國民黨總統候選人朱立倫先前也曾針對安樂死提出看法。陳宜民說，有些人對自己生命的最後一哩路是有想法的，甚至希望能夠做一些立法，因此詢問楊惠欽對安樂死看法？

楊惠欽表示，安樂死牽涉到人民的生存權與生命權，是目前社會很受到重視的問題，但因為牽涉到民意需求，所以她個人傾向這是在立法政策要考量的事項。

陳宜民再問，目前我國安寧緩和醫療條例僅有談到安寧緩和照顧，並未提及主動或是被動協助安樂死，反觀國外針對安樂死有分為主動安樂死、協助加工自殺與被動安樂死，詢問楊惠欽哪一項是台灣未來可推動的修法方向？

楊惠欽說，這三類各有優缺點，有的比較激進、有的比較緩和，在立法政策上都可以考量，哪一天自己面臨到那一天或許會考量，自己並不是沒有看法，只是「現在難以抉擇」。