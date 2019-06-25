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憲法法庭續爭鋒　公務員年金改革再起爭論

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▲▼國民黨立委退出釋憲說明會。（圖／記者吳銘峯攝）

▲軍公教團體反年金改革，憲法法庭開庭審理。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院大法官會議25日繼續召開憲法法庭，上午進行公務員年改部分。立委林德福質疑，政府口口聲聲說財務困難才會年改，但前瞻計畫舉債4200億，可見根本沒有政府說的財政壓力、急迫性等公共利益。至於行政院則維持先前論調，高齡化加少子化讓基金財務困難，有可能拖垮政府，所以改革。

本次憲法法庭進行公務員年改部分，聲請人指定代表立委林德福、李鴻鈞、王育敏與律師李念祖、鄧民治、蔡進良等人出席；關係機關部分，行政院指定代表政務委員林萬億，考試院指定代表銓敘部部長周弘憲、司長陳紹元、律師洪偉勝、副教授林佳和與范文清等人出席。聲請人推薦李來希為鑑定人，關係機關則推教授張桐銳教授為鑑定人。

一開始由聲請人陳述意見，林德福表示，政府推度年改最重要的藉口就是財務困難，但光是一個前瞻計畫，就決定舉債4200億元，可見政府根本沒有財務困難的壓力；另外年改後，剝奪已經退休的公務員的給付金額，溯及既往，已經牴觸信賴保護原則，並危及公務員制度性保障等憲法上重要的原則。

此外，聲請人委任律師李念祖，也舉出憲法上獨到見解。他分析歷年來大法官解釋，認為解釋中提到的公務員與國家間的公法上關係，應該蘊含有公法契約關係，且兩者間互不排斥。而在有公法關係的前提下，國家與公務員互負給付義務，也應嚴守契約條件；所以公務員退休後，國家應依照雙方間的公法契約，給付退休的條件與內容，不能隨意毀約否認。

至於行政院仍是跳針式的回應，由於國民人口組成的改變，高齡化造成國家給付退休公務員的負擔加重，少子化造成國家取得公務員工作而納入公保的收入減少。尤其公務員退撫基金的收支已經失衡許久，若不再處理將會影響公務員退休制度，甚而拖累國家財政，所以才要改革。而退休公務員所主張的公法上信賴利益保護原則、不溯及既往原則、平等原則等等原則，行政院一概否認。

▼律師李念祖在憲法法庭中。（圖／翻攝司法院網頁）

▲▼律師李念祖在憲法法庭中。（圖／記者吳銘峯攝）
 

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