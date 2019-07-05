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「沒三小路用！」莽男遭嗆持雙節棍爆打　練家子怕傷人默忍痛

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記者陳豐德／新北報導

新北市一名龔姓男子日前騎車板橋區中山路時，與另名郭男發生行車糾紛，雙方互嗆後各自騎車離去，龔男不爽被罵「沒三小路用」，發現對方在超商購物後竟打電話撂人，持雙節棍衝進超商內猛毆，力道之大還打到棍子一度脫手，造成郭男多處瘀傷及擦挫傷，事後龔男到派出所自首投案，雙方共3人依照傷害、恐嚇罪嫌送辦。

▲▼莽男因為行車糾紛，持雙截棍衝進超商內爆毆對方還一度打到脫手。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲莽男因為行車糾紛，持雙截棍衝進超商內爆毆對方還一度打到脫手。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，6月11日晚間11時許龔男騎車行經板橋中山路2段318巷口，與郭男發生行車糾紛，雙方相互叫囂，而龔男不滿被罵了一句「沒三小路用」因此怒氣衝天，發現郭男下車走進超商內，就打電話找來蔡姓男子等多名友人，持雙節棍進入超商內，朝龔男一陣猛打；而龔男疑似有練過武術，怕出手會打傷人只好默默忍痛，所以幾乎沒看到有還手跡象。

監視器畫面中，可看到郭男走進超商後，龔男突然就拿著甩棍先將對方撂倒，接著雙手揮舞著甩棍不停毆打，因為施力過猛，甩棍還一度脫手，讓超商店員在一旁看傻眼，而一旁的女性友人見狀也趕緊上前拉車制止，龔男仍在打了一陣之後才肯罷手離去，造成郭男身上多處瘀傷、擦傷，龔男胸部挫傷，蔡姓友人頭部擦傷等傷勢。

警方獲報到場時兇嫌已經離去，隔日通知他們到案說明，雙方互控傷害、恐嚇等告訴，全案訊後將3人函送偵辦。

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關鍵字：雙截棍,板橋,超商,行車糾紛

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