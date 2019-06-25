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黃敏惠表揚嘉義市績優社區　卓越組頂庄、福民社區獲特優

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▲▼ 嘉義市長黃敏惠表揚績優社區。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 嘉義市長黃敏惠表揚績優社區。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為遴選績優社區參加2019年8月份衛生福利部所舉辦「金卓越社區選拔」，提前於4月辦理社區發展工作考核，其中卓越組由頂庄及福民社區發展協會獲得特優獎，績效組由精忠及白川町社區發展協會獲得優等獎，市長黃敏惠25日市務會議中頒贈獎牌與獎勵金表揚。

黃敏惠表示，社區發展是城市進步的基本動力，在地文化的保存、民眾的凝聚力，都要靠有活力、踏實服務的社區推動進行。在此我們要表達最大的敬意與謝意，謝謝所有社區發展協會，對社區鄰里的付出與奉獻。

黃敏惠說，社區的發展，不僅需要一棒接一棒的長期經營與努力，更要找到特色與共通點，然後創造新的生機，讓社區有源源不絕的生命力。獲獎的卓越組頂庄、福民社區，在環保、衛生、童軍與老人照顧方面，已經是名聲響亮到全國，感謝協會與志工朋友，為社區奉獻努力；而比較年輕、後續潛力無窮的績效組精忠、白川町社區則是嘉義市眷村改建的重要據點，社區發展協會將眷村的特色發揮，找到全新生命力，讓社區傳承又創新。

社會處表示，卓越組是曾獲衛生福利部評選為優等或甲等，再次參加評選之社區，由嘉義市東區頂庄社區發展協會、嘉義市西區福民社區發展協會獲得；績效組是未曾獲衛生福利部評選為優等或甲等之社區，由嘉義市東區精忠社區發展協會、嘉義市西區白川町社區發展協會獲得。

頂庄社區在莊天基理事長、社區幹部與志工齊心努力下，運用在地資源、推展環境教育及學習，營造健康、快樂、舒適、溫馨、安全、永續的優質社區，107年更榮獲第 6 屆國家環境教育獎，堪稱嘉義市推展環境教育之最佳典範社區。

福民社區在黃朝明理事長及年輕有為的葉維新總幹事帶領下，社區發展工作多元化經營，社區居民踴躍參與，展現凝聚力，在童軍、治安、儲蓄社的建立深耕有成。

精忠社區楊文俊理事長資源連結極強，奠定社區永續基礎，精忠社區老人福利服務發展蓬勃，長輩參與者多，其中不老規劃師培訓有成，透過 19 位不老規劃師的參與經驗分享，凝聚更大的不老活力。

白川町社區在陳金虎理事長及柯郁詩執行長夫婦帶領下，社區幹部積極參與研習，組織行政運作，各項服務務實執行。不僅服務長輩、更開創長輩價值，將文化手藝、烹飪、舞蹈大大發揮，讓老少同樂互學更開心。

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關鍵字：金卓越社區選拔,頂庄社區,福民社區發展協會

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