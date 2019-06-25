「反毒」鬥陣行　青春專案起跑！南港警分局與無窮民力大合作

▲青春反毒鬥陣行！南港警分局辦社區治安會議，加強與民眾合作。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

6月底正值學校畢業季，也是警政署推動保護青少年的「青春專案」起跑之時，台北市南港警分局結合各項地方民力資源，特別在24日下午2時30分召開「社區治安會議」，由分局長吳慶鴻召集分局一級主管共同列席，並邀請南港區區長、立法院李彥秀委員、港湖區市議員、里長等各單位貴賓出席。

▲會議邀請到南港區區長、立法院李彥秀委員、港湖區市議員、里長等各單位貴賓出席。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

會議上除了由偵查隊就轄區內近來治安狀況的分析外，更特別邀請法務部調查局台北市調查處主任、南港少輔組的督導與智冠科技股份有限公司法務處組長為大家介紹各項廉政法制、少年事件預防與新興詐騙型態的報告。會中也開放民眾提問與發表治安改善建議，並舉行治安常識有獎徵答，還準備了宣導紀念品與精緻小點心分送與會者。

分局長吳慶鴻表示，為了落實政府的「施政有感」與「警政社區化」方針，南港分局平日就會定期與轄內各級學校與機關行號、社區管委會等代表進行諮詢與會談。近年來政府反毒策略強調運用第三方警政，更有賴於無窮民力的共同參與，讓大眾對犯罪預防新知與警方執法決心與策略能有多一層認知與信心。

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