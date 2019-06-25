瞄準特殊藍寶馬！汐止槍手尋仇開轟　自稱：因為曾被對方打…

記者孫于珊／新北報導

新北市汐止區福德一路繼5月24日凌晨發生槍擊案後，時隔一個月，再度傳出槍響！6月24日晚間8時12分86巷內一處大樓停車場，有槍手朝住戶轎車連開5槍，所幸無人傷亡，槍手也在犯行後自首，供稱因4個月前遭對方帶到山區毆打，心生不滿便開槍報復。

▲汐止區福德一路出現槍手尋仇連開5槍！（圖／記者孫于珊翻攝）

主動投案的24歲無業林姓男子向警方供稱，今年（2019年）2月他被李姓男子帶往內湖山處痛打一翻，於是種下怨恨，透過友人得知李男住處以及開著特殊藍色BMW，便隻身持槍前去埋伏。警方初判，林男可能事前有勘查地形才去住處堵人，至於勘查幾天、埋伏多久，以及當初雙方打架糾紛原因，還有待近一步釐清。

監視器畫面顯示，槍手在人行道上等待，看見他要尋找的目標後，便衝上前連開5槍，附近民眾頓時嚇到！據警方了解，當時坐在車內的駕駛是一名沈姓女子，而李男是她的老公，但平常都是沈女在開這部車，車子所登記的名字也是沈女家人，沈女也向警方說明她並不清楚丈夫跟林姓槍手之間的關係，因此警方初判槍手可能是誤開槍了，所幸槍手的開的5槍中，3槍落空、2槍打中左後輪車框，未造成任何傷亡。

林男開完槍後立即騎摩托車逃走，15分鐘後便到汐止分局自首，並交付犯案手槍。警方表示，看起來像制式左輪手槍，但還須送驗確認。而李男目前還找不到人，尚未到案說明。警方25日下午將林男依殺人未遂及槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地檢署偵辦。

▼所幸槍手只擊中車子左後輪框，無任何傷亡。（圖／記者孫于珊翻攝）

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