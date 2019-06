約女3P後再分屍14塊！嫌犯出庭突拿小刀割喉喊：詛咒你們所有人

▲特雷爾割喉後法警立刻衝上前。(圖/翻攝自Twitter/@PricePounders)



國際中心/綜合報導

美國內布拉斯加州(Nebraska)一名殺人嫌疑犯,突然在法庭上大喊「我詛咒你們所有人」後,立刻拿起手中的不明物割喉,警方立刻將癱軟在輪椅上的嫌疑犯送往醫院。其律師表示,目前傷勢已無大礙,隔天會繼續出庭。不過這也讓人質疑意外發生後,陪審團能否繼續保持客觀。

現年52歲的特雷爾(Aubrey Trail)與女友貝莉(Bailey Boswell)在2017年11月時,透過交友軟體Tinder邀約一名24歲的女子一起玩3P。沒想到該名女子自此消失,後來警方發現她竟被分屍成14塊,棄屍在內布拉斯加州薩林郡(Saline County),循線調查後逮捕了涉有重嫌的特雷爾與貝莉。一開始兩人否認犯案,貝莉坦承是她在性行為時,因太過激烈不小心將該名女子勒死,最後特雷爾與貝莉都被以一級謀殺罪起訴。

▲被控一級謀殺的貝莉(Bailey Boswell)。(圖/達志影像/美聯社)



特雷爾24日坐在輪椅上出庭時,竟在證人講完證詞後,突然大喊「貝莉是無辜的,我詛咒你們所有人」後,拿出藏在身上,類似小刀片物品朝自己的喉嚨割下去,他瞬間癱軟在椅子上,脖子與身體也血跡斑斑。救護人員趕到後立刻將他送醫,從影片可以看到他躺在擔架上,臉色蒼白、雙眼緊閉。

意外發生當下,12名陪審團和3名候補陪審員皆在場,除了讓人懷疑為何法警沒有確保被告身上無致命凶器外,也對陪審團是否能夠保持客觀、法官是否可能更改判決等問題打上問號。他的辯護律師莫里(Ben Murray)表示,他們兩個若確定被判一級謀殺罪,都將面臨死刑,「特雷爾情況已經好轉,預計在25日早上可以繼續出庭受審,相信他們能獲得公平的審判。」

#VIDEO: Aubrey Trail yells out " Bailey is innocent and I curse you all!" before stabbing himself in the neck during trial today.



We are unsure of what he used to stab himself but he "should appear in court in handcuffs for the rest of the trial."@FOX42KPTM pic.twitter.com/5gMONG5lDB