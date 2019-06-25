悲！貓空賞花停車「打錯檔」　夫當岳母小孩眼前撞死愛妻崩潰跪地

▲曾男載著一家5口到貓空賞杏花，卻在停車時不慎打錯檔，倒車撞死站在後方的愛妻。（資料照／記者黃彥傑攝，下同）

記者劉昌松／台北報導

台北市曾姓男子3月初開休旅車，載著妻小一家5口前往貓空山區賞杏花，曾男準備在陡坡停車時，請妻子在後方指揮，但曾男卻疑似打錯檔，突然倒車，撞倒妻子，經送醫因頭部重創不治。曾男當場崩潰痛哭，雖家屬並未提告，但因過失致死屬非告訴乃論，台北地檢署24日依過失致死罪將曾男起訴。

33歲的曾姓男子在3月1日下午，載著妻子、小孩、母親、岳母，一家老小到貓空要賞杏花、櫻花，到貓空老泉街45巷附近，看路邊兩側都有車輛臨停，因此也決定在一處上坡路段停車，但是曾男怕駕駛休旅車不慎擦撞臨車，請妻子下車幫忙指揮。

沒想到曾男疑似因為顧著注意車輛四周，先是擦撞前方車輛，接著又沒注意自己打的檔位，接著又踩下油門，使得車子突然往後暴衝撞上妻子，最後撞上對向路邊護欄才停下。曾男意識到自己闖了大禍，下車察看，發現妻子倒地，當場跪下失聲痛哭，警消獲報後，立刻將曾妻送往萬芳醫院急救，仍因頭部重創不治。

據了解，曾男到案表達萬分懊悔，但是對於到底意外怎麼發生的，一律表示不記得了，檢警詢問是否有打錯檔，或者誤踩油門，曾男也說不清楚，而雖然全案曾妻的家屬都沒有提告，但是因為過失致死非告訴乃論之罪，因此檢察官根據相關事證，依過失致死罪將曾男起訴。

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